Sábado, octubre 25, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Policía municipal y Protección Civil capitalina brindan auxilio a dos personas lesionadas por arma de fuego en 3 Volcanes

La Redacción

Elementos de la policía municipal de Tlaxcala y personal de Protección Civil atendieron de manera inmediata un reporte de auxilio en la calle Pico de Orizaba de Tres Volcanes, donde dos hombres resultaron lesionados por impacto de arma de fuego, luego de que habría salido mal una presunta transacción de compra–venta de vehículos.

- Anuncio -

Al arribar al lugar, los paramédicos municipales, con apoyo de la Cruz Roja, brindaron los primeros auxilios y estabilizaron a las víctimas, quienes presentaban heridas en las extremidades inferiores. Por solicitud de los afectados, ambos fueron trasladados a un hospital particular en el municipio de Zacatelco, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con información preliminar, los lesionados habrían acudido al sitio para concretar la compra de un automóvil previamente pactada en redes sociales, cuando fueron agredidos por sujetos, quienes les sustrajeron sus pertenencias antes de darse a la fuga.

Ante estos hechos, la policía municipal de Tlaxcala, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementó un operativo y cordón de seguridad en la zona para realizar las primeras diligencias e iniciar la búsqueda de los presuntos responsables.

- Advertisement -

Por lo anterior, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a evitar realizar transacciones de compra o venta de vehículos a través de redes sociales, ya que este tipo de acuerdos informales puede representar un riesgo para la seguridad.

Asimismo, recomendaron que, en caso de concretar una negociación, ésta se realice en lugares públicos, concurridos y preferentemente con el acompañamiento de elementos de la policía, a fin de prevenir cualquier situación de riesgo y proteger la integridad de las personas.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Color, tradición y alegría llenan las calles de Tlaxcala con el desfile de “La Feria de Ferias 2025”

La Redacción -
Con un ambiente de fiesta, color y orgullo tlaxcalteca, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el tradicional Desfile de Feria Tlaxcala 2025, un evento...

Inicia Jornada de Cirugías de Cataratas y de mínima invasión

La Redacción -
Con el firme compromiso de seguir transformando el sistema de salud y mejorar la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, la gobernadora Lorena...

Arranca gobierno del estado entrega de la tercera etapa de C2 municipales

La Redacción -
El Gobierno del Estado, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), inició la entrega de la tercera etapa de...

Más noticias

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Pese al alto el fuego, el hambre persiste en la franja de Gaza

La Jornada -
Ginebra. El hambre no disminuyó desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamas e Israel, que entró en vigor la semana...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025