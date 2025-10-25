Policía municipal y Protección Civil capitalina brindan auxilio a dos personas lesionadas por arma de fuego en 3 Volcanes

Elementos de la policía municipal de Tlaxcala y personal de Protección Civil atendieron de manera inmediata un reporte de auxilio en la calle Pico de Orizaba de Tres Volcanes, donde dos hombres resultaron lesionados por impacto de arma de fuego, luego de que habría salido mal una presunta transacción de compra–venta de vehículos.

- Anuncio -

Al arribar al lugar, los paramédicos municipales, con apoyo de la Cruz Roja, brindaron los primeros auxilios y estabilizaron a las víctimas, quienes presentaban heridas en las extremidades inferiores. Por solicitud de los afectados, ambos fueron trasladados a un hospital particular en el municipio de Zacatelco, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con información preliminar, los lesionados habrían acudido al sitio para concretar la compra de un automóvil previamente pactada en redes sociales, cuando fueron agredidos por sujetos, quienes les sustrajeron sus pertenencias antes de darse a la fuga.

Ante estos hechos, la policía municipal de Tlaxcala, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementó un operativo y cordón de seguridad en la zona para realizar las primeras diligencias e iniciar la búsqueda de los presuntos responsables.

- Advertisement -

Por lo anterior, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a evitar realizar transacciones de compra o venta de vehículos a través de redes sociales, ya que este tipo de acuerdos informales puede representar un riesgo para la seguridad.

Asimismo, recomendaron que, en caso de concretar una negociación, ésta se realice en lugares públicos, concurridos y preferentemente con el acompañamiento de elementos de la policía, a fin de prevenir cualquier situación de riesgo y proteger la integridad de las personas.