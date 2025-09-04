Policía municipal de Tlaxcala resguarda patrimonio de comerciantes

Elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala atendieron de manera inmediata la activación de una alarma en un establecimiento comercial de la capital durante un recorrido de vigilancia preventiva.

Los hechos ocurrieron en una conocida pastelería del Bulevar Ocotlán–Santa Ana. Al llegar al lugar, los oficiales verificaron la situación encontrando solamente una motocicleta abandonada y vidrios rotos, por lo que se mantuvieron en resguardo de la zona para garantizar la seguridad del inmueble, con lo que se evitó un posible robo que pudiera afectar el patrimonio de los comerciantes.

La oportuna intervención de la policía municipal permitió reforzar la tranquilidad de vecinos y transeúntes, quienes pudieron constatar la presencia de los uniformados en el momento y disuadir algún posible acto delictivo.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Tlaxcala, a través de su cuerpo de seguridad, se mantiene atento y en alerta para salvaguardar la integridad y los bienes de las familias tlaxcaltecas.