Policía municipal de Tlaxcala fomenta la cultura de la prevención entre niñas y niños de San Hipólito Chimalpa

En el marco de las acciones permanentes de proximidad social y prevención del delito, elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Tlaxcala impartieron una plática preventiva a menores del jardín de niños Miguel Osorio Ramírez, en la comunidad de San Hipólito Chimalpa.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del plantel, donde participaron un total de 75 alumnos a través de dinámicas sencillas y lenguaje adecuado a su edad. Ahí, las y los menores recibieron información básica sobre seguridad personal, respeto a las reglas y la importancia de mantener una relación de confianza con la policía.

Con estas acciones, la corporación municipal se acerca a la niñez y siembra desde temprana edad valores de convivencia, responsabilidad y prevención, en concordancia con la instrucción del presidente municipal Alfonso Sánchez García, en el sentido de impulsar labores preventivas en las escuelas.