Miércoles, octubre 1, 2025
NoticiasCapital y ConurbadosTlaxcala

Policía municipal de Tlaxcala fomenta la cultura de la prevención entre niñas y niños de San Hipólito Chimalpa

La Redacción

Destacamos

En el marco de las acciones permanentes de proximidad social y prevención del delito, elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Tlaxcala impartieron una plática preventiva a menores del jardín de niños Miguel Osorio Ramírez, en la comunidad de San Hipólito Chimalpa.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del plantel, donde participaron un total de 75 alumnos a través de dinámicas sencillas y lenguaje adecuado a su edad. Ahí, las y los menores recibieron información básica sobre seguridad personal, respeto a las reglas y la importancia de mantener una relación de confianza con la policía.

Con estas acciones, la corporación municipal se acerca a la niñez y siembra desde temprana edad valores de convivencia, responsabilidad y prevención, en concordancia con la instrucción del presidente municipal Alfonso Sánchez García, en el sentido de impulsar labores preventivas en las escuelas.

Ultimas

EstadoElizabeth Rodríguez Lezama -

Transportistas de agua desmienten al Oosapat sobre supuesto acuerdo para reanudar su servicio

Mientras Julián Castillo Tenorio, director del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat) aseguró...
- Anuncios -
- Anuncios -

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Mantente Informado

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV® 2025