noviembre 6, 2025
Capital y Conurbados

Policía municipal de Tlaxcala detiene a hombre señalado por intento de robo en Acuitlapilco

La Redacción

Elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala detuvieron a un hombre señalado por vecinos como presunto responsable de intentar abrir un local comercial en la comunidad de Santa María Acuitlapilco.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves, cuando un elemento que realizaba recorridos de vigilancia sobre la carretera Puebla–Tlaxcala fue alertado por dos hombres sobre la presencia de un sujeto que presuntamente intentaba forzar la entrada de un negocio. El oficial procedió a realizar la inspección correspondiente y detuvo al señalado mientras se solicitaba apoyo de otras unidades.

Minutos después, un grupo de personas arribó al lugar y señaló al hombre como el responsable del intento de robo; sin embargo, los policías municipales intervinieron para detener al individuo y con ello garantizaron el orden.

El presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad para iniciar los protocolos ante las autoridades correspondientes que definirán su situación legal.

Cabe destacar que los propietarios del local afectado informaron que no presentarían denuncia en contra del presunto responsable; sin embargo, la autoridad municipal los exhortó a realizar los procedimientos correspondientes, a fin de que las instancias judiciales puedan actuar conforme a la ley.

El ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Dirección de Seguridad, reforzó los recorridos de vigilancia en colonias y comunidades de la capital. Ahora, con más patrullas en operación y presencia constante de elementos, se previenen actos delictivos y se fortalece la tranquilidad de las familias tlaxcaltecas.

