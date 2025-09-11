Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Policía municipal de Tlaxcala asegura camioneta con reporte de robo en operativo en Acuitlapilco

La Redacción

En un operativo de vigilancia y prevención, elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad de Tlaxcala aseguraron una camioneta con reporte de robo vigente en la comunidad de Santa María Acuitlapilco.

- Anuncio -

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados detectaron un vehículo Nissan X–Trail, color gris, que circulaba sin placas de circulación y cuyo conductor no presentó documentos que lo acreditaran como propietario, bajo el argumento de que aún no terminaba de pagar la unidad.

Sin embargo, tras realizar la inspección correspondiente, se confirmó que el vehículo cuenta con reporte de robo activo en la plataforma CARFAX (USA/CAN).

Por lo anterior, de manera inmediata, los policías municipales procedieron al aseguramiento de la camioneta, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos.

- Advertisement -

De esta manera, la policía municipal de Tlaxcala continúa con operativos permanentes y aleatorios en distintos puntos de la capital, a fin de inhibir o detectar posibles hechos constitutivos de delitos.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Conductor de transporte público impide asalto en el Centro Histórico y es herido de bala

Isaí Pérez Guarneros -
El conductor de un camión de la ruta de transporte público Bulevar-CU, identificado como José Daniel, recibió un disparo en el abdomen la mañana...

Puebla y estados vecinos con desaceleración económica de abril a junio: Banxico

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Durante el segundo trimestre de 2025, la economía en la región centro —Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro y...

Panistas avalaron que Nueva Alianza presida la mesa directiva, le revira García a Micalco

Efraín Núñez -
Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso del estado, subrayó este jueves que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) respaldó que Elías...

Más noticias

Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que fallecieron 4 personas más que resultaron heridas durante la explosión de una pipa...

Suicidios y psicosis son puntos ciegos de los ‘chatbots’ de IA que desconciertan a expertos

La Jornada -
En agosto, la policía de Connecticut encontró los cadáveres de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Eberson, de 83, en...

Al menos hay 555 empresas involucradas en conductas ilícitas en aduanas de todo el país

La Jornada -
En todas las aduanas del país operan “al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas”, de acuerdo con la investigación...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025