Policía municipal de Tlaxcala asegura camioneta con reporte de robo en operativo en Acuitlapilco

En un operativo de vigilancia y prevención, elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad de Tlaxcala aseguraron una camioneta con reporte de robo vigente en la comunidad de Santa María Acuitlapilco.

- Anuncio -

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados detectaron un vehículo Nissan X–Trail, color gris, que circulaba sin placas de circulación y cuyo conductor no presentó documentos que lo acreditaran como propietario, bajo el argumento de que aún no terminaba de pagar la unidad.

Sin embargo, tras realizar la inspección correspondiente, se confirmó que el vehículo cuenta con reporte de robo activo en la plataforma CARFAX (USA/CAN).

Por lo anterior, de manera inmediata, los policías municipales procedieron al aseguramiento de la camioneta, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos.

- Advertisement -

De esta manera, la policía municipal de Tlaxcala continúa con operativos permanentes y aleatorios en distintos puntos de la capital, a fin de inhibir o detectar posibles hechos constitutivos de delitos.