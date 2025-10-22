Policía de la capital refuerza patrullajes disuasivos en coordinación con la Guardia Nacional

A fin de fortalecer la seguridad en las comunidades de la capital, la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del Municipio de Tlaxcala realizó un patrullaje disuasivo de seguridad y vigilancia en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, como parte de las acciones permanentes de prevención del delito.

El operativo se llevó a cabo mediante un recorrido en diversas calles de las comunidades de Santa María Acuitlapilco y San Sebastián Atlahapa, donde se mantuvo presencia policial con códigos encendidos para inhibir la comisión de hechos delictivos o faltas administrativas.

El patrullaje se desarrolló sin incidentes y destacó la efectiva comunicación interinstitucional y la presencia preventiva en puntos estratégicos de ambas comunidades.

A través de acciones coordinadas y de vigilancia constante, el gobierno capitalino avanza en su objetivo de servir, proteger y fortalecer la confianza ciudadana.