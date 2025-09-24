Policía de la capital refuerza la seguridad en paraderos de transporte público con proximidad social

Elementos de la policía municipal de Tlaxcala llevaron a cabo un operativo de proximidad social en la parada de La Virgen, ubicada sobre avenida Independencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público e inhibir posibles hechos constitutivos de delito.

- Anuncio -

De esta manera, los oficiales intervinieron en distintos horarios el punto de ascenso y descenso. Al mismo tiempo, interactuaron con pasajeros y operadores de las unidades.

Ahí, los efectivos se encargaron de informar sobre la presencia policial y reforzar con ello la prevención de delitos, particularmente los robos a pasajeros y choferes del transporte público.

Cabe destacar que durante el operativo no se registraron incidentes, de ahí que las autoridades anunciaron que este tipo de actividades continuarán de forma aleatoria en los diversos paraderos con mayor afluencia.