Policía de la capital realizará operativo de seguridad por Día de Muertos

A fin de garantizar la tranquilidad de las familias y visitantes que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos con motivo de las festividades de Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Tlaxcala, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, desplegará un operativo integral en todos los panteones de la capital desde hoy y durante el 1 y 2 de noviembre.

Por instrucciones del alcalde Alfonso Sánchez García, el operativo contempla presencia policial permanente en los 13 panteones del municipio, entre ellos los de Atlahapa, Ocotlán, Atempan, Tizatlán, San Diego Metepec y San Gabriel Cuauhtla, considerados los de mayor afluencia.

En esta estrategia participarán los elementos activos de la corporación, en turno de 24×24 apoyados por elementos de Protección Civil Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.

Sobre el tema, la Directora de Seguridad, Montserrat Xicohténcatl Flores, destacó que el despliegue operativo incluye vigilancia en mercados, plazas y zonas con alta concentración de personas, así como control vehicular, orientación a visitantes y monitoreo a través del C2, a fin de mantener el orden público y prevenir incidentes.

La funcionaria destacó que con este operativo se busca evitar faltas administrativas, como consumo de alcohol en vía pública, alteraciones al orden o actos de vandalismo, al priorizar la presencia disuasiva y el acompañamiento ciudadano.

Además, se contemplan acciones por fases: patrullajes preventivos desde la mañana, mercado seguro al mediodía y cierres viales coordinados por la tarde, en especial durante eventos como la corrida de toros en la capital.

La corporación también desplegará unidades motorizadas y grupos de reacción en los principales accesos a los panteones y las principales zonas de convivencia familiar.