Viernes, octubre 31, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Policía de la capital realizará operativo de seguridad por Día de Muertos

La Redacción

A fin de garantizar la tranquilidad de las familias y visitantes que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos con motivo de las festividades de Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Tlaxcala, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, desplegará un operativo integral en todos los panteones de la capital desde hoy y durante el 1 y 2 de noviembre.

- Anuncio -

Por instrucciones del alcalde Alfonso Sánchez García, el operativo contempla presencia policial permanente en los 13 panteones del municipio, entre ellos los de Atlahapa, Ocotlán, Atempan, Tizatlán, San Diego Metepec y San Gabriel Cuauhtla, considerados los de mayor afluencia.

En esta estrategia participarán los elementos activos de la corporación, en turno de 24×24 apoyados por elementos de Protección Civil Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.

Sobre el tema, la Directora de Seguridad, Montserrat Xicohténcatl Flores, destacó que el despliegue operativo incluye vigilancia en mercados, plazas y zonas con alta concentración de personas, así como control vehicular, orientación a visitantes y monitoreo a través del C2, a fin de mantener el orden público y prevenir incidentes.

- Advertisement -

La funcionaria destacó que con este operativo se busca evitar faltas administrativas, como consumo de alcohol en vía pública, alteraciones al orden o actos de vandalismo, al priorizar la presencia disuasiva y el acompañamiento ciudadano.

Además, se contemplan acciones por fases: patrullajes preventivos desde la mañana, mercado seguro al mediodía y cierres viales coordinados por la tarde, en especial durante eventos como la corrida de toros en la capital.

La corporación también desplegará unidades motorizadas y grupos de reacción en los principales accesos a los panteones y las principales zonas de convivencia familiar.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tlaxcala será sede del Festival Nacional de Arte y Cultura de los Cecyte 2026

La Redacción -
Tlaxcala fue designada como la próxima sede del Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE 2026, tras la destacada participación de su...

Universidad Politécnica impulsa la cooperación académica internacional en el IV Encuentro RED COMPA

La Redacción -
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) fortaleció su presencia internacional al participar en el IV Encuentro Internacional para la Vida: el conocimiento y el...

Llaman a madres y padres de familia a consultar diagnósticos de salud del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”

La Redacción -
Luego de diagnosticar a 31 mil 374 alumnas y alumnos de educación básica en Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la...

Más noticias

Interés político en muchos de los que están bloqueando carreteras: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Sobre los bloqueos que mantienen productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que...

Trump niega que vaya a atacar Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, esto pese a haber desplegado ocho buques...

Pentágono autoriza suministro a Ucrania de misiles Tomahawk; decisión final será de Trump

La Jornada -
Washington. El Pentágono dio luz verde a la Casa Blanca para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance tras evaluar que esto no...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025