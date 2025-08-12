Policía de la capital frena actividades ilícitas contra la salud en la colonia Loma Xicohténcatl y detiene a un hombre

Resultado de los constantes operativos de vigilancia, la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad logró la detención de un hombre identificado como Armando N., de 30 años de edad, por su presunta participación en delitos contra la salud.

El asegurado, originario de la capital tlaxcalteca y con domicilio en la colonia Loma Xicohténcatl, fue interceptado gracias a labores de proximidad y prevención del delito que la corporación mantiene de manera permanente.

Durante la revisión, se constató que la persona contaba con ocho tatuajes visibles, sin identificación, aunque dijo dedicarse al comercio. Además, entre sus ropas portaba 16 envoltorios con sustancias cuyas características son parecidas a la droga conocida como “Cristal”.

Tras su aseguramiento, Armando N., fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se definan su situación legal.

Los elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad realizaron esta detención bajo estricto apego a los protocolos de seguridad y derechos humanos, a fin de combatir actividades ilícitas que afectan la tranquilidad de las familias.

Finalmente, las autoridades municipales informaron que mantendrán su presencia activa en calles y colonias, a fin de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar mayores condiciones de seguridad.