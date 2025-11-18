Martes, noviembre 18, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Policía de la capital fortalece la confianza con plática de prevención en primaria “Héroes de Chapultepec” de Ocotlán

La Redacción

La policía municipal de Tlaxcala reforzó su labor de proximidad social al impartir una plática de prevención del delito a estudiantes de la primaria “Héroes de Chapultepec”, ubicada en la comunidad de Ocotlán.

- Anuncio -

Con estas acciones, el ayuntamiento de la capital, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, trabaja para construir entornos escolares más seguros y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad.

Durante la jornada, un total de 120 alumnas y alumnos participaron activamente en la charla, en la que elementos de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad abordaron temas de autocuidado, prevención de riesgos, cultura de la paz y la importancia de solicitar apoyo oportuno a las autoridades. Esta cercanía permite que las niñas y niños identifiquen a la policía como una institución aliada y cercana.

Finalmente, en la plática se destacó el ambiente de respeto, interés y colaboración entre estudiantes, docentes y personal operativo. Este tipo de actividades forma parte del programa permanente de prevención del delito que impulsa la corporación municipal en coordinación con planteles educativos.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Puebla, segundo estado más peligroso para el transporte de carga por altos índices de asaltos: Antac

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) advirtió que Puebla se ha consolidado como el segundo estado más peligroso del país para el transporte de...

Estudiantes de Diseño Automotriz UATx ganan tercer lugar en el     “ ”

La Redacción -
Estudiantes de quinto y séptimo semestres de la Licenciatura en Diseño Automotriz de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) conquistaron el ...

En 15 días se podría aprobar la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales: Carvajal

Efraín Núñez -
La Cámara de Diputados está cerca de aprobar la reforma en materia de aguas, la cual contempla la creación de la Ley General de...

Más noticias

Imperialistas de EU van por los recursos estratégicos de AL: Maduro

La Jornada -
Caracas. Estoy en Venezuela para presentar, en la Feria del libro de Caracas, mi nueva obra : "La conversación infinita" (ed. Acirema), una compilación...

Precio de la canasta básica será de 910 pesos en los próximos 6 meses

La Jornada -
Ciudad de México. El precio de la canasta básica quedará en un máximo de 910 pesos para los próximos seis meses, esto gracias al...

Narcobloqueos tras operativo contra ‘CJNG’

La Jornada -
Morelia, Mich., Un operativo de las fuerzas estatales y federales para capturar a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, presunto jefe de plaza del cártel...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025