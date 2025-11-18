Policía de la capital fortalece la confianza con plática de prevención en primaria “Héroes de Chapultepec” de Ocotlán

La policía municipal de Tlaxcala reforzó su labor de proximidad social al impartir una plática de prevención del delito a estudiantes de la primaria “Héroes de Chapultepec”, ubicada en la comunidad de Ocotlán.

- Anuncio -

Con estas acciones, el ayuntamiento de la capital, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, trabaja para construir entornos escolares más seguros y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad.

Durante la jornada, un total de 120 alumnas y alumnos participaron activamente en la charla, en la que elementos de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad abordaron temas de autocuidado, prevención de riesgos, cultura de la paz y la importancia de solicitar apoyo oportuno a las autoridades. Esta cercanía permite que las niñas y niños identifiquen a la policía como una institución aliada y cercana.

Finalmente, en la plática se destacó el ambiente de respeto, interés y colaboración entre estudiantes, docentes y personal operativo. Este tipo de actividades forma parte del programa permanente de prevención del delito que impulsa la corporación municipal en coordinación con planteles educativos.