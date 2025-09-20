Policía de la capital detiene a hombre señalado por intento de robo a una mujer en un estacionamiento

Elementos de la policía municipal de Tlaxcala detuvieron a un hombre señalado por una mujer como el presunto responsable de intentar arrebatarle su bolso en el estacionamiento de un centro comercial, aparentemente bajo los efectos de sustancias tóxicas.

De inmediato, la víctima solicitó auxilio y los administradores del lugar realizaron el reporte correspondiente a la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad. En respuesta, efectivos policiales arribaron al sitio y procedieron a la detención del individuo.

Posteriormente, el presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la policía municipal, y se exhortó a la persona afectada a proceder con la denuncia correspondiente, a fin de que la autoridad encargada de procurar justicia, le dé seguimiento a los hechos.