Domingo, octubre 12, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Policía capitalina detiene a hombre con múltiples antecedentes delictivos

La Redacción

Elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del Municipio de Tlaxcala detuvieron a un hombre de 24 años de edad, identificado como José N., por alterar el orden público en la capital y durante la intervención confirmaron que el sujeto cuenta con ocho antecedentes policiales y varios procesos por distintos delitos.

Por lo anterior, la administración municipal hace un llamado a la ciudadanía y a posibles víctimas de este individuo a presentar su denuncia ante las instancias que correspondan, con el fin de evitar que recupere su libertad y asegurar que responda ante la justicia por sus actos.

Cabe destacar que José N., ha sido procesado y sentenciado por el delito de robo, y además registra mandamientos judiciales cumplidos por lesiones y daños a las cosas en el estado de Michoacán (años 2002 y 2006).

Asimismo, se le relaciona con ocho carpetas de investigación por delitos cometidos en distintos municipios de Tlaxcala, entre ellos Totolac, Ixtacuixtla, Natívitas, Zacatelco y Nopalucan, donde habría participado en robos a casa–habitación, comercio, patrimonio, motocicleta y transeúntes, además de tres incidentes por alteración al orden público.

Tras la detención, los policías municipales de la capital pusieron a disposición de la autoridad correspondiente a este hombre reincidente, a fin de dar el seguimiento legal a su caso.

