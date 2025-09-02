Martes, septiembre 2, 2025
Policía capitalina asegura a extranjero en situación irregular y con señalamiento por conducta violenta

La Redacción

La Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala actuó de manera inmediata ante un reporte ciudadano en el fraccionamiento IV Señorío, comunidad de Ocotlán, donde vecinos señalaron a un hombre por incurrir en conducta agresiva.

Al arribar al lugar, los elementos policiacos dialogaron con habitantes y con el propietario de un departamento, quien acusó al hombre de mostrarse violento con su pareja y de negarse a cubrir el pago de la renta. En la intervención, esta persona se identificó como Tivon N., de nacionalidad estadunidense.

Tras verificar sus datos en Plataforma México, se confirmó que el individuo había excedido el tiempo autorizado de permanencia en el país, por lo que se encontraba en condición migratoria irregular.

En apego a los protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos, el extranjero fue trasladado a las instalaciones de la corporación para garantizar su integridad y dar parte a la autoridad migratoria competente, instancia que se hizo cargo de la situación.

Con estas acciones, la policía municipal de Tlaxcala brinda respuesta oportuna a la ciudadanía, al mantener el orden y trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad en la capital.

