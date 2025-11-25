Poesía en Resistencia reúne a universitarias de la UATx para reflexionar sobre la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alumnas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) llevaron a cabo el encuentro “Poesía en Resistencia para Universitarias”, un espacio de lectura y reflexión realizado en el Museo Miguel N. Lira, con el propósito de sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre las diversas violencias que atraviesan a las mujeres en su vida cotidiana.

Aurora Pantoja Vega, estudiante de séptimo semestre de Sociología y una de las organizadoras, explicó que el objetivo principal del evento es “generar espacios de entendimiento, de escucha y pues de alguna manera es nuestro aporte para resistir a la violencia que como alumnas, como mujeres, como parte de una sociedad patriarcal y machista, enfrentamos todos los días”.

Pantoja destacó que la actividad se realiza en el marco del 25N para promover la conciencia y el rechazo hacia conductas violentas entre estudiantes de ambos sexos. Subrayó que “si a lo mejor no podemos erradicar la violencia, sí podemos hacer conciencia y evitar generarla, generar el pensamiento de rechazo hacia los comportamientos violentos”.

Explicó que la vinculación entre literatura y activismo feminista es clave dentro del espacio universitario, ya que el arte permite nombrar experiencias y problemáticas desde lo personal y lo colectivo. En sus palabras, “el arte en todas sus expresiones es una manera de materializar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro momento social; la poesía pretende sensibilizarnos y sentirnos identificadas”.

Las participantes dieron lectura a antologías de autoras feministas, sociólogas y escritoras mexicanas, cuyos textos fueron seleccionados como parte de una curaduría interna.

Por su parte, Olivia Aguilar, docente de Sociología y de la Maestría en Estudios de Género, inauguró la jornada destacando la importancia de construir espacios horizontales y sensibles para la comunidad universitaria. Expuso que esta es la tercera ocasión en que el Museo Miguel N. Lira abre sus puertas al proyecto, permitiendo romper jerarquías y propiciar el diálogo entre estudiantes y docentes, “estas actividades deben permitirnos socializar cómo experimentamos las violencias desde nuestros espacios cotidianos y cómo vamos a hacer frente a eso”.

La docente detalló que el programa estuvo dividido en tres bloques: identidad y empoderamiento; cuerpo y sexualidad; y resistencia y activismo, cada uno acompañado de preguntas guía para la reflexión colectiva. Afirmó que “este espacio es para aprender y conocernos en otro ámbito, crear colaboración, convivencia y conectarnos como mujeres y compañeras”.

Al cierre, Aguilar agradeció la participación y reiteró la necesidad de generar encuentros que permitan comprender la experiencia de las mujeres desde distintas dimensiones.