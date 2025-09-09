Podrán 500 trabajadores del ayuntamiento de Chiautempan acceder a créditos baratos con Fonacot

Alrededor de 500 trabajadores del ayuntamiento de Chiautempan serán beneficiados con la firma de un convenio con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), que les permitirá acceder a créditos de nómina más baratos y con mejores condiciones que los que ofrece la banca comercial.

Durante la firma del convenio al mediodía de este martes, la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Angulo Meneses destacó la importancia del acuerdo para mejorar la calidad de vida de la plantilla laboral. “Estamos muy orgullosos de poder entablar este tipo de convenios que beneficien a los trabajadores. Siempre es algo ideal que la gente pueda tener mejores condiciones y prestaciones adecuadas que les acrecienten su patrimonio y les den una mejor condición de vida”, afirmó.

La alcaldesa pidió a los beneficiarios utilizar los créditos de forma responsable. “Solamente hacerles la recomendación de que siempre se haga el uso de los créditos de manera muy consciente. El ayuntamiento acerca a ustedes líneas y programas para beneficiar a sus familias y a su patrimonio”, puntualizó.

Entre las ventajas mencionadas, se subrayó que los préstamos de Fonacot ofrecen tasas más bajas, especialmente para mujeres trabajadoras. “Los trabajadores tienen acceso a un crédito con un interés más bajo. Para las mujeres los intereses todavía son más bajos y el beneficio es que les pueden dar un crédito hasta el equivalente a cuatro meses de su salario”, explicó la edil.

También, destacó que esta herramienta financiera no solo ayudará a pagar deudas, sino a impulsar pequeños negocios. “Muchos de los empleados tienen zapaterías, papelerías o comercios. La finalidad es que como servidores públicos también puedan tener beneficios que los apoyen a crecer”, indicó.

Por su parte, Alfredo Fernández Peri, director Comercial Regional Sur de Fonacot, recordó la evolución del organismo. “Fonacot ya no vende muebles ni da créditos para muebles. Hoy los trabajadores pueden utilizar el crédito en lo que quieran. No solamente damos créditos, también capacitamos y educamos financieramente a la gente”, dijo.

El funcionario resaltó que los préstamos del instituto son los más accesibles en el mercado. “El crédito de nómina de Fonacot es el más barato del país. La institución más cercana a nosotros, Inbursa, da un crédito al 31 por ciento, nosotros lo tenemos en 17 por ciento. Y para las mujeres existe uno especial con tasa del 8.9 por ciento”, precisó.

Fernández Peri subrayó que este beneficio es posible gracias a la decisión del gobierno municipal. “El primer paso y más importante lo está dando la presidenta municipal. Con ese sentido social de ayudarlos, de darles una prestación más, está tomando una decisión que se debe valorar y respetar”, señaló.

En tanto, la coordinadora estatal de Fonacot en Puebla, Veracruz y Tlaxcala, Susana del Muro Jaime reconoció la voluntad del ayuntamiento de brindar un respaldo adicional a sus trabajadores. “Festejo más que el día de hoy hayas decidido (a Blanca Angulo), junto con tu administración, el firmar este convenio con el Instituto Fonacot. Es muy importante porque no están obligadas las administraciones y, sin embargo, deciden hacerlo para dar una prestación más”, expresó.

Del Muro enfatizó que el beneficio incluye a todo el personal municipal. “Aclaramos, no solamente el personal de base sindicalizado, los policías, sino también todo el personal de confianza”, apuntó.

La funcionaria explicó que los créditos de Fonacot no requieren fiadores y son flexibles en casos de historial crediticio limitado. “Prestamos máximo cuatro meses de su sueldo, sin avales ni fiadores. Si los trabajadores están en buró de crédito solo hacemos una consulta para medir hasta dónde les podemos prestar, pero sí les prestamos”, detalló.

Además, recalcó que los recursos se entregan de manera inmediata. “El día que hacen su trámite, si se autoriza el crédito y en más del 90 de los casos se deposita ese mismo día el dinero a su cuenta. Y al pagarse vía nómina, los trabajadores van generando su propio historial bancario”, dijo.

Finalmente, Del Muro anunció que Fonacot organizará una campaña informativa en las oficinas municipales para que los empleados conozcan cómo acceder al beneficio. “Ya podrán contar con un respaldo más que les da su trabajo a través de esta administración”.