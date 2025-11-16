Poderes llaman a fortalecer instituciones y construir un futuro de paz y bienestar en Tlaxcala

Los tres poderes del Estado coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones, privilegiar el diálogo y consolidar un futuro donde la paz, la justicia y el bienestar sean un triunfo permanente para Tlaxcala.

En la sesión solemne que se realizó este domingo en el municipio de Huamantla, declarado capital del Estado por un día, como parte de la conmemoración de la Batalla de Tecoac, un episodio que definió el rumbo de la República en 1876, autoridades de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo reconocieron que es necesario mantener el trabajo coordinado e institucional.

La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz destacó que Huamantla no sólo fungió como capital por decreto, sino como un acto de memoria y reafirmación de identidad para Tlaxcala.

Recordó que la Batalla de Tecoac fue “un mensaje político y un parteaguas nacional”, cuya enseñanza central es que la estabilidad democrática exige participación ciudadana y responsabilidad institucional.

Abundó que frente a los retos actuales del país y de Tlaxcala, como la violencia, polarización, desinformación y confrontación ideológica, los poderes públicos deben actuar como “engranes que se necesitan mutuamente, porque la división debilita, la confrontación estanca, pero la coordinación fortalece al Estado y da certeza a la ciudadanía”.

Por su parte, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, afirmó que Tlaxcala vive “un momento de solidez institucional, diálogo y trabajo conjunto”.

Reconoció que el traslado de los tres poderes a Huamantla reafirma el espíritu republicano y el equilibrio que sustenta el sistema democrático estatal, y expuso que la coordinación entre poderes y municipios ha permitido mantener finanzas sanas, inversiones estratégicas e indicadores de estabilidad.

Subrayó que desde el gobierno del estado se impulsan acciones para que la entidad avance “con una sola meta que es construir bienestar, paz y desarrollo”.

En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fanny Margarita Amador Montes subrayó que Huamantla es un referente histórico, cultural y social cuya grandeza refleja la identidad tlaxcalteca.

Amador Montes reiteró que la justicia, la legalidad y el respeto por la memoria deben seguir guiando la vida institucional de Tlaxcala, y que la Batalla de Tecoac representa un recordatorio permanente de unidad y compromiso con el pueblo.

Mientras, el presidente municipal Juan Salvador Santos Cedillo celebró la presencia de los tres poderes en la ciudad y afirmó que Huamantla “brilla por su gente”, por su cultura, por su fuerza comunitaria y por los proyectos de desarrollo que impulsan a la región.

