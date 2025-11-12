Poder Legislativo participará en audiencia pública sobre la Reforma Electoral Federal

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del poder Legislativo, Silvano Garay Ulloa confirmó su asistencia a la audiencia pública estatal que se celebrará el próximo 19 de noviembre en el Teatro Xicohténcatl, como parte de los trabajos nacionales rumbo a una nueva Reforma Electoral de Estado impulsada por la presidencia de la República.

El diputado del Partido del Trabajo (PT) detalló que fue invitado de manera formal por la presidenta de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Ernestina Godoy Ramos, quien encabezará los trabajos del foro en Tlaxcala.

“El día 19 de noviembre, a las 10 de la mañana, estaré presente en el foro que se llevará a cabo aquí, presidido por la compañera Ernestina Godoy. Como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales estaré atento a las consultas que se realicen. Hemos seguido todas las audiencias que se han efectuado, desde Gobernación con Pablo Gómez, Lázaro Cárdenas Batel y Jesús Ramírez”, puntualizó.

Garay Ulloa explicó que, aunque aún no existe un documento final de iniciativa, el proceso de consultas es fundamental para integrar la propuesta que el Ejecutivo Federal presentará más adelante.

“En este momento estamos en la construcción de la iniciativa. Una vez que se realicen todas las consultas, fijaremos nuestro análisis y nuestro punto de vista”, sostuvo.

El legislador tlaxcalteca recordó que los plazos constitucionales establecen como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para aprobar cualquier reforma electoral, debido a que el proceso comicial federal iniciará en septiembre.

“Hay tiempo, pero también prisa; la democracia requiere participación y responsabilidad”, advirtió, tras recordar que la audiencia pública estatal será abierta al público y reunirá a partidos políticos, académicos, autoridades electorales y organizaciones ciudadanas que podrán participar como ponentes con intervenciones, en torno a 10 ejes temáticos, que son libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamiento, justicia electoral, democracia participativa, entre otros.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el propósito de estos foros es fortalecer la democracia y los derechos políticos de la ciudadanía mediante un diálogo plural, incluyente y de respeto a la libertad de expresión.

“Todo el pueblo de México debe ser escuchado. La democracia no puede ser patrimonio de unos cuantos, sino de todos”, subrayó Garay Ulloa, quien refirió que una vez que conozcan las posturas y propuestas de la reforma electoral, de manera particular, el Partido del Trabajo dará a conocer su punto de vista y hará planteamientos concretos.