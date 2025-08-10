Inició Poder Judicial 91 investigaciones en contra de funcionarios por malas prácticas

Al cierre del primer semestre del año 2025, el Poder Judicial en Tlaxcala inició más de 91 investigaciones administrativas en contra de jueces y personal jurisdiccional que han sido señalados por incurrir en presuntas malas prácticas, como pérdida de expedientes y por el retraso de procesos judiciales.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura del Estado, Anel Bañuelos Meneses explicó que derivado de las investigaciones administrativas, se emitieron más de 68 informes de presunta responsabilidad por la comisión de conductas ajenas al deber público.

“Hay algunas que están ya en otra etapa del procedimiento en la Comisión de Disciplina Judicial que es donde llegan después de haberse llevado a cabo toda la investigación correspondiente. Ahí es donde ya se realiza la sanción correspondiente; algunas han sido como actos previos, pero todos los casos se investigan”.

Abundó: “hay varios servidores públicos, de diferentes niveles o rangos, incluso mencionar que también jueces, pero por lo regular son de personal jurisdiccional y juzgadores por malas prácticas o por alguna cuestión como retardo, pérdida de alguna promoción o pérdida de su expediente, que no resuelven dentro del plazo establecido. Esas son las imputaciones que por lo regular se promueve o es lo más común por lo que les promueven o les inician algún procedimiento de responsabilidad, porque así lo pide una de las partes”.

En cuanto a las sanciones a las que se han hecho acreedores los jueces y el personal jurisdiccional que han incurrido en malas prácticas, Bañuelos Meneses expuso que va desde amonestaciones, llamadas de atención e incluso suspensiones por dos meses o definitivas, “como son algunos de los casos que están ahora por dejar el cargo a partir de la reforma judicial”.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado mencionó que las quejas se presentan ante Contraloría del Poder Judicial, que es la instancia responsable de iniciar el procedimiento de investigación y en su caso, sanción en contra de estos servidores públicos que han incurrido en malas prácticas.

Mientras que la Comisión de Disciplina es la encargada de aplicar las sanciones atendiendo los procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas cometidas por servidores públicos, por lo que al cierre del primer semestre de este 2025 desahogó más de 126 audiencias y dictó más de 480 acuerdos, además, aplicó dos suspensiones provisionales a Jueces y remitió 42 procedimientos a la autoridad resolutoria.