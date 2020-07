Poder Judicial amplía suspensión de actividades hasta el 31 de julio

Ante la permanencia de Tlaxcala en el color rojo del semáforo epidemiológico por la pandemia, el pleno del Consejo de la Judicatura determinó ampliar hasta el próximo 31 de julio el periodo de suspensión de labores para la prestación de servicios vinculados a la impartición de justicia en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.

Este martes, en sesión de dicho órgano, los consejeros de la Judicatura determinaron continuar con las medidas sanitarias y de restricción de labores, con la finalidad de evitar cualquier posible foco de contagio por la pandemia que se vive por la Covid-19.

El resolutivo adoptado en esta sesión, establece que “con la finalidad de contribuir en la prevención de la enfermedad por contagio del virus SARS-CoV2 (Covid-19), sin descuidar lo servicios urgentes en la impartición de justicia, así como acatar estrictamente las medidas adoptadas por el Consejo General de Salubridad y por el Consejo Estatal de Salud, se amplía la suspensión de labores para la prestación de los servicios vinculados a la impartición de justicia en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del estado del estado de Tlaxcala durante el periodo comprendido del jueves 16 de julio al viernes 31 de julio del año 2020”.

Con ello, los consejeros decidieron mantener vigentes las determinaciones y alcances de los acuerdos II/16/2020, II/18/2020 y III/23/2020, respecto de los órganos jurisdiccionales que cubrirán guardia en las materias Penal, Familiar, de Ejecución de Sanciones y de Justicia Alternativa, así como el listado de asuntos considerados como urgentes.

De la misma manera, se ratifican las determinaciones contenidas en los puntos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del acuerdo III/29/2020, en el que establecieron que quedaban exentos de cubrir guardia y/o retornar a sus actividades normales los trabajadores que sean mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y quienes padezcan alguna enfermedad crónica no transmisible.

El presidente del Poder Judicial enfatizó esta nueva determinación del pleno está sujeta a modificaciones, actualizaciones o suspensiones por el mismo Consejo de la Judicatura, de conformidad con las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Salubridad o bien, el Consejo Estatal de Salud.

“Los juzgados están activados, no se ha cerrado a pesar de que la situación de contagios ha aumentado. Podría haber ameritado la suspensión de los servicios y hasta de aquellos juzgados de guardia, porque los niveles de contagio están más graves que hace 15 días, pero no se ha hecho, pese a que los tribunales federales han establecido que es prioritario el derecho de la vida, más allá de la justicia, por eso cuidamos no solo de los trabajadores, sino de los propios litigantes”, acotó Bernal Salazar.