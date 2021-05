Es tiempo de devolverle el poder a la ciudadanía para ejecutar acciones puntuales: Viviana Barbosa

Si los tlaxcaltecas no se sometieron en la Conquista, ¿por qué deberían someterse ahora?, así que es tiempo de devolverle el poder a la ciudadanía y a las comunidades para que se ejecuten acciones puntuales, sostiene la candidata al gobierno de Tlaxcala por el partido Fuerza por México (FxM), Viviana Barbosa Bonola.

La aspirante a la primera magistratura del estado asegura que la ciudadanía tlaxcalteca debe votar por ella porque sus propuestas son totalmente disruptivas y sin duda buscan que se reduzca la brecha de desigualdad. Apuesta al deporte y a la cultura para cambiar el rumbo de la entidad.

“Mi propuesta es congruente a los ideales de Fuerza por México que se autodefine como un partido de centro progresista vanguardista. Ser vanguardista progresista significa que luchamos por los derechos humanos y reducir las brechas de desigualdad a partir de propuestas disruptivas, esto quiere decir que se planteen desde otra visión”, agrega en entrevista con La Jornada de Oriente en su casa de campaña.

- Anuncio -

–Los tlaxcaltecas, a diferencia de otros grupos indígenas, no fueron subordinados sino súbditos de la Corona. No comparten la visión de los vencidos sino de los vencedores y escriben su propia historia. ¿De qué sirve este sentido de identidad en una campaña política, en su partido y en su posición?–, se le inquiere.

–La plataforma de mi campaña tiene un eje rector que se llama “Tlaxcala Orgullo Nacional”, eso significa que estamos comprometidos con todas nuestras comunidades. Dentro de las propuestas tenemos que Tlaxcala, en su totalidad, sea reconocida como la única entidad del país como originaria. El segundo punto es socializar más el náhuatl y yumhu, independientemente de que tenemos el zapoteco y totonaco, para que sean las lenguas de las que nos sintamos identificados como pueblo y para ello implementar programas para su preservación. Un tercer punto es lograr que nuestra gastronomía, tradiciones, fiestas y el carnaval sean reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad y un cuarto punto es brindarle a cada comunidad una acción, un proyecto o una obra por año, serían seis en total para cada una en el sexenio. La acción a realizar será lo que determine la comunidad y para ello se recurriría a un método de consulta congruente legal, eficaz y eficiente en el que podría apoyar el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

“Vengo a cambiar la lógica de la política, la política es el vínculo, el método de la ciudadanía para ejercer su verdadero poder; vengo a devolverle el poder a la ciudadanía de ser feliz, con acciones puntuales, con reflexión y calificación, pues si los tlaxcaltecas quieres seguir viviendo en las mismas condiciones que sigan votando por los mismos de siempre, pero hay que pensar a quién le vas a confiar tu casa, tu comunidad y quién sí quiere trabajar contigo. Nosotros queremos trabajar contigo y nos estamos comprometiendo a otorgarte a ti el poder y a no ser una persona que esté en la subyugación del poder. Si como tlaxcaltecas no nos sometimos, por qué deberíamos de someternos ahora. Es devolverle ese poder a la ciudadanía, a las comunidades, de poder ejercer en común–unidad cuáles son los proyectos a ejecutar al año, con ello se reactivan la economía y la organización de la comunidad para resolver las necesidades y nos alejamos de los compadrazgos, del diezmo y los moches”.

Asienta: “La gobernadora Viviana Barbosa le regresará el poder a la ciudadanía, a las comunidades, para poder tener una vida digna y feliz, a través de mejorar la calidad de vida de las comunidades, todos trabajando, todos haciendo, todos impulsando, no más lejanía de las autoridades con las comunidades”.

–Desde siempre se dice que Tlaxcala está ubicada en un lugar privilegiado, que es punto de encuentro de mercado, de producción y consumo, pero se ha convertido en un cruce de caminos que poco le beneficia, ¿cómo aprovechar esta circunstancia hoy en día?

- Anuncio -

–Tenemos un caos de movilidad porque las autoridades lo han permitido, así que se tiene que generar un Atlas Geográfico para que ese crecimiento sea ordenado. Por ejemplo, no puede estar enclavada la mancha urbana en las zonas industriales y eso no es posible. Una propuesta es crear dos macro libramientos que conecten directamente a los tres parques industriales con el Arco Norte –salida por Muñoz de Domingo Arenas– y hacia el Puerto de Veracruz para agilizar el tránsito vehicular y la seguridad de las mercancías.

También plantea crear vías alternas para que el transporte público no pase dentro de los parques industriales como ocurre en Ciudad Industrial Xicohténcatl I.

Además, propone concretar la ampliación a cuatro carriles de la carretera Apizaco–Tlaxco, reactivar el proyecto del Puerto Seco en Atlangatepec y hacer cumplir la norma que regule el traslado de sustancias tóxicas en las carreteras del estado, porque en la actualidad estas se trasladan a cualquier hora y es un riesgo para la población.

–El desarrollo, según los organismos internacionales, es un proceso de expansión de las libertades reales que disfruta la gente. La pobreza es un obstáculo para lograrlo, ¿qué hará para sacar a la población que se encuentra en pobreza?

–Sacar de la zona de confort a todos los servidores públicos que no estén dando resultados, cero tolerancia. Sospecho que existe pobreza porque muchos funcionarios y políticos quieren seguir viendo a un Tlaxcala sometido en pobreza. Todo mundo dice que ama a Tlaxcala, pero parece que no lo quieren bien. Yo amo a Tlaxcala y lo quiero bien y en mi trabajo he demostrado que si tengo que estar 24 horas por alcanzar un objetivo, lo voy a hacer. No quiero un Tlaxcala ni pobre mentalmente ni pobre en ninguna de las aristas. No estoy en contra de los hospitales de tercer nivel, pero es injusto caminar por las comunidades y ver el centro de salud bien pintado, pero sin equipamiento, sin médicos ni medicamentos.

“Además, lo que funcione, adelante, y lo que no, hay que revisarlo. Otro de los ejes de mi proyecto se denomina Soberanía Alimentaria y busca que ningún tlaxcalteca se vaya a trabajar sin desayunar y no se quede sin comer ni cenar. Hay programas que se ejecutan sin método, como el de aves de traspatio o de animales. En el campo están los programas de fertilizante y de semillas, que son buenos, pero mal ejecutados. Llegan a destiempo, se otorgan a los que están bien organizados y tiene sus campos a todos lo que da. Hay corrupción. Entonces, hay que aplicar un método para que operen de manera eficiente”.

–Quizá por herencia, Tlaxcala se distingue como una entidad comerciante, lo que hace que el 72 por ciento de la población se encuentre en el mercado informal. ¿Qué hacer para que esa población cuente con servicios de seguridad social como salud y pensión?

–La informalidad acarrea desigualdad y pobreza, entonces lo que haré es incentivar con estímulos fiscales a quienes quieran abrir un negocio, que los trámites de licencia y cumplimiento normativo no sean engorrosos, hay que transitar al tema de la digitalización de trámites. Las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y la de Planeación y Finanzas (SPF) deben invitar a la formalidad de los comercios con incentivos fiscales progresivos, además de frenar el acoso abusivo y corrupto de las autoridades hacia los negocios. Entre más negocios formales haya en el estado, las condiciones serán distintas e incluso las aportaciones bajan. Todos deben contar con seguridad social, seguro de desempleo y pensión o jubilación, pero así como están las cosas actualmente parece que la gente quiere ser invisible, hay que incentivar la formalización del empleo.

–Los datos de movilidad de Google y Facebook durante la pandemia muestran que la mayoría de la población se mantuvo en la calle. ¿Cómo hacer para que el sistema de salud pública cambie su enfoque para garantizar la salud de la población?

–Con educación desde temprana edad, impulsando a la niñez y juventudes para que tengan una activación física, que tengan una buena alimentación a través del eje de Soberanía Alimentaria y la cultura que da el punto de la salud emocional. Hay que apostar a la prevención de las enfermedades.

–¿Qué hacer para que la educación se vuelva el motor de desarrollo del estado?

–Tener la actitud de toda la población. Hay casos de éxito de talentos de infancias y juventudes que requieren el impulso para llevarlos para allá. Actitud desde padres y madres de familia, docentes y autoridades; es complejo el sistema educativo, sin embargo, hay que darle lo justo a lo que cada quien merece. Vi marchas de normalistas, de sindicatos de maestros que están solicitando renivelación y esa justicia de acuerdo con estudios, pareciera que si te portas mal te mando a la comunidad más alejada, el tema a buscar es de todos trabajando, todos haciendo, todos consolidando.

La pandemia de Covid–19 reveló la desigualdad en educación y un pueblo sin educación está condenado a la pobreza y a seguir viviendo en la pobreza. Los niños llevan dos ciclos escolares totalmente perdidos porque no se pueden conectar, hay familiar que o cargan saldo al celular o comen.

“Si bien es cierto que la educación es una competencia del gobierno federal, pero si me preguntara el presidente de la República qué planteamiento tendría para la educación, comentaría que más vale que se recursaran dos ciclos escolares y no tener repercusión en 20 años cuando los niños salgan a trabajar sin las bases firmes. El programa televisivo y radiofónico ayuda a unos cuantos, no a todos y falló. No tener a México conectado ha evidenciado la desigualdad que quizá no la estemos sintiendo ahorita, pero sí en unos 10 o 20 años”.

–¿Cuál será el mecanismo para evitar que la administración pública sea una repartición de la piñata entre cuates y familiares?

–Lo peor del caso es que se reparten el pastel desde antes de llegar al poder y eso no es posible, es absurdo. En el gobierno hay funcionarios destacados, distinguidos, que traen una carrera que a muchos nos debe enorgullecer y son los que al final del día conocen perfectamente cuál es la problemática, hay que tener los ojos bien grandes y los oídos más, porque a esos talentos, por lo general, nadie los escucha, nadie los ve, pasa un sexenio, otro y otro, se jubilan y nunca se hicieron escuchar sus propuestas. Llega un nuevo funcionario que quiere meter a sus amigos que no tienen ideas, quieren descubrir el hilo negro y no se trata de eso, Yo propondría el servicio profesional de carrera dentro del gobierno del estado, hacer una reingeniería de la administración pública. Sí generaría el nivel de subsecretaría en la entidad, además es necesaria la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hacer más eficientes los procesos de transición y evidentemente donde exista corrupción e impunidad, iniciar la carpeta de investigación sin temor. La confianza que nos da la población no la debemos traicionar.

–La mayor parte de la oferta política de los candidatos se centra en convertir a la ciudadanía en receptores pasivos de los programas de gobierno. ¿Qué hacer para desarrollar la capacidad de agencia en todos y cada uno de los tlaxcaltecas?

–Es fatal que haya programas que son alicientes desde hace 30 años y no hayan revertido los indicadores, no funcionan. Sí entiendo que estos apoyos que se reciben son un alivio, un aliciente, sales al día, no digo que los voy a quitar, pero no nos han transformado a la realidad que meremos. Esos alicientes deberán continuar, pero si no funcionan, tenemos que generar métodos que sí funcionen como el tema de Soberanía Alimentaria que propongo, lo mismo la apuesta por el deporte y la cultura.

La ex delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) menciona que el deporte dinamiza la economía a través de la organización de eventos, por eso tiene en mente ejecutar 25 macro proyectos, dar mantenimiento a todas las canchas y parques públicos que son obras que pueden ejecutar los constructores locales, con eso circula dinero y hay derrama económica.

También refiere que la organización de competencias atléticas forma parte de su programa de trabajo para que vengan competidores, su familia y amigos que generen derrama económica. De igual manera organizar eventos a lo largo del año para atraer visitantes y no sólo en las ferias de Huamantla y Tlaxcala, o en la temporada de luciérnagas. Hay que realizar la feria del taco, es festiva de invierno o frío, “sí tienes frío, vende frío; si tienes lluvia, vende lluvia, la idea es a atraer gente al estado”.

–La agenda de las mujeres en México y Tlaxcala desborda urgencia y, paradójicamente, ha sido una de las más marginadas y hasta ignoradas por el gobierno federal y algunos estados. Ante las siguientes preguntas, podría contestarme solamente con un sí o un no:

¿Combatir la violencia contra las mujeres en la entidad? Sí.

¿Crear y apoyar organismos autónomos a favor de las mujeres? Sí.

¿Compromiso en el combate a la trata de mujeres desde los aparatos legales existentes? Sí.

¿Procurar el acceso a la justicia a las mujeres ante los feminicidios? Sí.

¿Asegurar oportunidades laborales y de trabajo digno según el concepto de la Organización Internacional del Trabajo? Sí.

¿Reducir la precariedad laboral de las mujeres y su inserción en el mercado informal? Sí.

¿Desarrollar programas de incorporación de las mujeres a la ciencia en la entidad? Sí.

¿Aborto legal y seguro en Tlaxcala? Sí.