Pobladores de Contla se manifestaron en Congreso; exigen nueva ley de movilidad y reconocimiento de su autoridad

Un grupo de transportistas y pobladores del municipio de Contla de Juan Cuamatzi se manifestaron este jueves en las instalaciones del Poder Legislativo para exigir la creación de una nueva Ley en materia de Movilidad y se reconozca al nuevo presidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco.

Reynaldo Delgado Pérez, integrante del Consejo Estatal del Transporte, en entrevista, recriminó la postura asumida por el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso local, el morenista, Jorge Caballero Román, quien dijo que únicamente se abocará a homologar la legislación local a la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

“No vamos a permitir esto y queremos ser escuchados, porque el diputado Caballero, en los foros quedamos que se abrirían mesas de trabajo y queremos una respuesta a ello, porque hay una serie de problemáticas que no han querido resolver, y puede generar mayores problemas sociales”, detalló.

Contario a lo anunciado por el legislador, Delgado Pérez consideró que es necesario crear en Tlaxcala una nueva Ley en materia de Movilidad que dé solución a los problemas que enfrentan los transportistas y se garantice piso parejo con las plataformas tecnológicas y no se permita el funcionamiento de los mototaxis y bicitaxis.

“Hemos tenido acercamientos, pero nos da la Verónica como se dice en el argot taurino; debería de haber una nueva ley porque mire en el sentido de los taxistas, ya no quiero que quiten las plataformas, pero que las regulen, porque es una situación ridícula que la señorita Nidia Cano, que es dueña de Pronto, esté ocupando un lugar en el gobierno del estado y se quiera postular a la presidencia municipal y los transportistas estamos en un estado de vulnerabilidad ante la ley porque a ellos les dan todas las canonjías”, lamentó.

Por ello, insistió que “el planteamiento es que haya piso parejo, porque después de cinco años, parece mentira que no haya un padrón adecuado de los autos particulares que ofrecen el servicio, porque la Secretaria de Movilidad no sabe cuántos hay circulando y tampoco tienen un sistema para saber si brindan o no seguridad, todo es incierto y los perjudicados también son los usuarios la ciudadanía”.

Por ello, exigió a diputados que integran la LXIV legislatura “que hagan su trabajo, porque nosotros en ocasiones trabajamos las 24 horas del día; entonces tienen 24 horas al día para trabajar porque ganan muy bien, comen muy bien, viajan muy bien y lo que pedimos es que arrastren un poco el lápiz y que sus asesores los apoyen, creo que se trata de voluntad”.

Mientras que otro grupo de inconformes originarios del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, solicitaron al Poder Legislativo que reconozca legalmente a Margarito Juárez Cruz como su nuevo presidente de comunidad tras la “destitución” de Crisóforo Cuamatzi.

Encabezados por Margarito Juárez Cruz, refirieron que el pasado fin de semana acordaron la destitución de Crisóforo Cuamatzi Flores por “la ingobernabilidad que existe en la comunidad porque hay confrontación entre vecinos por las obras, como el levantamiento de una barda en la iglesia y ante la falta de capacidad del presidente de comunidad de mediar y por su ineficacia por informar de los gastos que recibe la comunidad”.

Ambos grupos fueron atendidos, por separado, por sendas comisiones de diputados.