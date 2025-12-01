Pobladores bloquean carretera federal Tlaxcala–Texmelucan a la altura de Villalta

Pobladores de Villalta, municipio de Tepetitla, realizan el bloqueo de la carretera federal Tlaxcala – San Martín Texmelucan, en los dos sentidos, a la altura de dicha comunidad, en demanda a su autoridad de mayor seguridad y apoyos económicos para las fiestas patronales.

Desde la noche del domingo, los inconformes bloquearon la vialidad en dicha carretera y quemaron llantas, lo que ha provocado caos vial en la zona y ante ello autoridades llaman a los automovilistas a evitar la zona y circular por rutas alternas.

En tanto, el Arco Norte que había sido cerrado en el kilómetro 223+500, ya fue reabierto a la circulación tras la intervención de las autoridades, aunque sigue la presencia de la Guardia Nacional en la zona.

Por el cierre de la carretera, los habitantes han tenido que cruzar caminando hacia el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla y hacia Tlaxcala para intentar llegar a sus centros de estudio y trabajo.

Los pobladores insisten en la intervención inmediata y la presencia del alcalde Yoni Hernández Alvarado, con el objetivo de abordar el tema de la inseguridad y los apoyos económicos para la fiesta patronal.