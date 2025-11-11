Martes, noviembre 11, 2025
Población de Ceresos ha crecido 30 por ciento en el estado: gobernadora; es muestra de la detención de delincuentes y de justicia, indica

Guadalupe de La Luz Degante

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que en el estado se ha registrado un incremento de  aproximadamente 30 por ciento en la población de personas privadas de la libertad (PPL) de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), lo cual demuestra la detención de delincuentes y la procuración de justicia.

Mencionó que diariamente “yo creo que todos queremos vivir en paz, en armonía”, por lo que “tenemos que trabajar todos en el tema de seguridad, es muy importante” para que haya nuevas inversiones, se realicen eventos internacionales y “para que se hable de Tlaxcala, no nada más en México sino en el mundo”.

Dijo que lo que más interesa es la paz en todos los ámbitos, desde los hogares, las escuelas hasta la sociedad, por lo que en su administración se ha invertido “como nunca en la historia” en materia de seguridad, alrededor de ocho mil millones de pesos, pese a ser el estado con menos presupuesto y el más pequeño del país.

Señaló que actualmente hay un incremento en la población de los Centros de Reinserción Social de más de 30 por ciento, “porque hemos ido deteniendo gente delincuente y para nosotros es importante que haya justicia, es importante que detengamos, aquel que robó o que cometió algún delito”.

Recalcó que la única manera de lograr este tipo de acciones es mediante la  tecnología, por lo que anunció que este jueves será  inaugurada la Ciudad de la Seguridad, donde se ubicará la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la academia de profesionalización de policías, pues “queremos que ganen más, que estén mejor equipados, que tengan mejores condiciones”.

Por ello, reiteró su llamado a alcaldes para pedirles que  ayuden a que estos elementos cuenten con mejores condiciones, “porque en la medida que ellos estén bien obviamente también trabajarán para entregar lo mejor de sí”.

La mandataria también resaltó que hay una reducción “muy importante” de 70.8 por ciento en el robo de vehículos,  “antes era gravísimo, y eso ha sido gracias a toda la tecnología, hemos -añadió- recuperado cuatro mil 942 automóviles”.

Así lo precisó la gobernadora durante la inauguración del Centro de Control y Comando (C2) de Xiloxoxtla, donde remarcó la importancia de que cada uno de los 60 municipios cuente con un espacio de estos, ya que de esta manera pueden estar vinculados con Tlaxcala capital, a través del C5i, sobre todo con la tecnología para poder dar seguimiento a los casos.

Luego, entrevista colectiva, la mandataria informó que la construcción del Banco de Alimentos iniciará una vez que concluya la ejecución de la calle que conducirá a esas instalaciones, lo cual será antes de finalizar el presente año, pues fue un compromiso del gobierno estatal, así como el de entregar el terreno en comodato.

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

