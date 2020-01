El pleno será el que defina el tema de plataformas digitales para traslado de personas

Será el pleno del Congreso local el que defina del derrotero de las plataformas digitales para el traslado de personas en la entidad, pues si bien, hay un dictamen de reforma legal para que estas sean operadas solo por los concesionarios de taxis, al final, la mayoría de los diputados podrían decidir otra cosa, sostuvo el diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra.

En su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y uno de los siete congresistas que avalaron el dictamen de reforma en la materia, reconoció que en este tema todavía falta conocer la voluntad de los 25 diputados, de ahí que “nada está resuelto”.

Ello a pesar de que líderes de diversas organizaciones de transportistas anunciaron la víspera que el Congreso del estado había acordado reforma la Ley de Comunicaciones y Transportes para darles a ellos la facultad de operar las plataformas digitales para el servicio de traslado de personas y no a particulares.

“El acuerdo de reforma se dio en un sentido de la discusión, pero estamos divididos, porque se aprobó con solo siete votos, pero todavía falta la decisión del pleno, pasó a la Junta de Coordinación y Concertación Política para su análisis y presentación al pleno, no sé qué pase ya con la votación ya en el pleno”.

Entonces el dictamen pese a que su sentido es que plataformas digitales sean solo para concesionarios, pudiera cambiar, se e preguntó.

Aunque el diputado de Morena votó a favor de que ese servicio sea prestado solo por concesionarios de taxis, prefirió no abundar respecto ante la posibilidad de que el pleno revierta la decisión mayoritaria que adoptaron las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, ya que “es un tema de análisis muy complicado, todavía hay que consensuarlo para ver cómo vamos a sacar nuestro voto en el pleno, pero yo voté a favor del dictamen”.

No obstante, Pérez Saavedra negó que los diputados de dichas comisiones hayan cedido a las presiones de los transportistas, quienes la víspera aseguraron que saldrían a las calles si no aceptaban su demanda.

“Ellos están en su derecho de hacer manifestaciones, ahí no podemos hacer nada, pero no fuimos sometidos, de ninguna manera, se analizaron los dictámenes y se discutieron, finalmente, el trabajo legislativo no está bajo presiones, es nuestra facultad constitucional”, enfatizó el diputado de Morena.