Plataformas digitales son un negocio lucrativo porque se han deslindado de responsabilidades con trabajadores: Ramírez

Las plataformas digitales se han deslindado de responsabilidades con los trabajadores que prestan su mano de obra, lo que hace lucrativo el negocio, ya que las personas aceptan esta opción laboral por la flexibilidad de horarios, señaló la directora de Políticas de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Graciela Ramírez Zepeda, quien resaltó que con la reforma en esta materia se protegerán los derechos de los empleados al reconocer el vínculo con las empresas, sin afectar la flexibilidad de horarios ni los ingresos de éstas.

La funcionaria expuso lo anterior durante la ponencia “Prestaciones laborales para trabajadores de plataformas digitales” que dictó este martes como parte de las actividades del Mes del Trabajo Digno que realiza la Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC) del gobierno del estado.

En la Pinacoteca del Estado, expuso que la era digital “brinda nuevas formas de trabajo, da flexibilidad a los trabajadores; es un modelo muy lucrativo para las empresas que se consideran intermediarias porque ponen la plataforma y a los trabajadores les dan el medio para conseguir clientes”.

Recordó que el 22 de junio de 2025 entrará en vigor la reforma y las autoridades tendrán 180 días para emitir las reglas generales para registrar a los trabajadores, calcular los ingresos mínimos e iniciará una prueba piloto para conocer cuántas personas califican para el reconocimiento del vínculo laboral.

La concreción de la reforma publicada en diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación requirió de un intenso trabajo de cuatro años para tratar de regular la actividad laboral en el sector de las plataformas digitales que aumentaron la demanda de transporte privado o servicios de reparto a partir de la contingencia sanitaria derivada del Covid–19.

Ramírez Zepeda resaltó que las plataformas digitales no solo son intermediarias, sino que asignan trabajos, pedidos o tareas, pero también ayudan a contactar los servicios de profesionales. Sin embargo, a la fecha se han deslindado de responsabilidades con los trabajadores que prestan su mano de obra, lo que hace lucrativo el negocio, al mismo tiempo que conviene a las personas por la flexibilidad de horarios.

Por ello, a partir de las reformas para dignificar los diferentes sectores laborales, se consideró importante regular el trabajo de 600 mil personas que prestan servicio a través de plataformas laborales en el país, donde cerca de la mitad –273 mil– perciben por lo menos un salario mínimo al mes que les permite cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para acceder a beneficios por maternidad, hospitales, cobertura de riesgos de trabajo, incapacidad, cesantía y vejez.

La reforma atendió algunas de las principales preocupaciones tanto de trabajadores como de las empresas digitales como el no afectar la flexibilidad de trabajo, no incrementar el pago de impuestos, libertad para afiliarse o no a un sindicato, y estabilidad en el pago de cuotas de seguridad social, señaló.

Además, aseguró que esta reforma es pionera en el mundo por garantizar los derechos humanos sin afectar la rentabilidad del negocio, así como reconocer a dos tipos de trabajadores: los subordinados que son quienes perciben por lo menos un salario mínimo al mes y les hace acreedores a ser registrados ante el IMSS; y los trabajadores independientes que no alcanzan ese nivel de ingreso, por lo que no es obligatorio registrarlos ante el instituto, aunque sí se les reconocen los otros derechos laborales establecidos en la ley.

Entre los aspectos que contempla la reforma están la protección contra despidos injustificados, acceso a seguridad social, la obligación de las empresas de transparentar los algoritmos para que los trabajadores conozcan cuáles serán las condiciones laborales y generar un contrato de trabajo, mientras que los empleados podrán acceder a reparto de utilidades a partir de 288 días laborados al año.

Asimismo, las empresas deberán llevar un registro de horas activas y trabajadas que contarán desde el inicio de solicitud de un servicio hasta su conclusión, pues los trabajadores contarán con protección contra riesgos de trabajo de forma obligatoria.

Por lo que respecta a los trabajadores, éstos deberán garantizar la salud y seguridad de las personas que solicitan el servicio, cuidado en la prestación del mismo aportar los instrumentos para el desarrollo de su labor –vehículos y teléfonos móviles–, pues de lo contrario las empresas pueden terminar la relación laboral sin responsabilidad para ellas.

Mientras que las empresas tendrán prohibido cobrar inscripción, retener conceptos adicionales, restringir la conexión, simular las relaciones laborales, manipular el algoritmo para afectar los ingresos de los trabajadores, comprometer la seguridad de los trabajadores, o no realizar los pagos en el tiempo estipulado en el contrato.

En su mensaje, el titular de la STyC, José Noé Altamirano Islas reiteró que el objetivo de las actividades del Mes del Trabajo Digno es propiciar la reflexión sobre el bienestar laboral y acercar información tanto a trabajadores como a empresas a fin de asegurar los derechos laborales.