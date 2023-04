Plantea SSC colocar rejas para controlar acceso al Conjunto Conventual; Secretaría de Cultura se opone a esta medida

La propuesta planteada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para la instalación de rejas en dos accesos al área de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, generó controversia entre titulares de otras instituciones que advirtieron que esta medida podría interpretarse como punitiva y no garantizar la libre movilidad de la población.

Te puede interesar: Busca Consafran reforzar la protección del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio

Y es que, en sesión del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda, Protección y Conservación del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción (Consafran), Ramón Celaya Gamboa, titular de la SSC, presentó el plan de seguridad y de protección civil, especialmente diseñado para este patrimonio cultural.

En su calidad de coordinador de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Consafran, el secretario expuso que se requiere reforzar la seguridad mediante rejas metálicas, a fin de controlar el ingreso, sin que estas afecten y modifiquen la estructura original, por lo que tendría que ser con aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Sugirió que una de estas estructuras sea ubicada en el acceso por la Plaza Xicohténcatl; o bien, sobre la rampa, antes de llegar a los arcos, debido a que en esta área hay dos negocios establecidos cuya apertura inicia a las ocho de la mañana y el cierre es a las nueve de la noche; mientras que la otra se colocaría en la parte posterior, a la altura de la Calle del Vecino.

Pero Juan Tapia, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), expresó que no coincide con este punto, particularmente sobre el ingreso a la Plaza Xicohténcatl, ya que en el artículo 4 constitucional se establece que la movilidad de personas y vehículos “tiene que darse de manera eficiente y sustentable”, y garantizar el libre acceso de todo ciudadano del país a las diferentes vías de comunicación.

Pidió a la Comisión de Seguridad analizar este tema y añadió que “no soy experto, pero igual no sé qué tanto pudiera afectar el entorno de este Ex Convento”.

En su turno, Antonio Martínez Velázquez, titular de la Secretaría de Cultura del estado (SC), quien asistió en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, manifestó que está en contra de la instalación de rejas.

“Me parece que esa no es la solución, porque además se asume que los ciudadanos son delincuentes y yo prefiero pensar que no lo son, sino que son seres racionales y que están al tanto de la importancia de su patrimonio, prefiero invertir en una buena campaña de conscietización, ya lo estamos haciendo”, pues el libro de cuarto de primaria que se elabora sobre el patrimonio, tiene esta característica.

Consideró que la videovigilancia, los rondines y el aumento en la vigilancia, “puede ser más que suficiente”, antes que pensar en instalar rejas y “prohibir o, de alguna manera, evitar la circulación de las personas, me parece un punto muy polémico”.

Por eso, planteó que cada uno de los puntos del plan de seguridad se analice y se vote en el pleno en la próxima reunión ordinaria del Consafran, para no tomar acciones de carácter “que podría parecer hasta punitivo y en lo cual desde luego desde la cultura no estamos de acuerdo”.

A su vez, Diego Martín Medrano, director del Museo Regional del INAH, retomó el argumento del titular de la SMyT y realzó que es sabido que uno de los ejes “importantísimos” es la Calzada de San Francisco para conectar el centro de la ciudad de Tlaxcala con la parte sur del límite del centro histórico, que por otra parte conecta con la zona de amortiguamiento que también formaría parte de este Conjunto Conventual.

“No critico la propuesta, las rejas son importantes, una puerta siempre es necesaria para poder controlar un flujo, pero dejo esta posibilidad de que podamos mejorar también la movilidad, que no involucre el uso de vehículos, que no interrumpa la circulación de peatones, que son nuestros vecinos y con los que deseamos tener una excelente relación y en ellos socios para la conservación de nuestro espacio”.

En tanto, Luz de Lourdes Herbert Pesquera, directora de Patrimonio Mundial del INAH, agradeció al titular de la SSC la presentación de este plan “porque finalmente se están ocupando… están poniendo en la mesa”, pues y a veces es muy difícil “poner estos temas porque son controvertidos”.

Mientras que Arturo Balandra, quien asistió en representación de la Secretaría de Cultura federal, resaltó que se deben tomar las medidas adecuadas en materia de seguridad con base en un diagnóstico, para realizar aportaciones en términos de las soluciones. Sugirió incorporar varios protocolos de Protección Civil, ante sismos, incendios u otras circunstancias.

Por su parte, José Antonio Aguilar Durán, secretario técnico del Consafran, expuso que en el complejo conventual hay robo de luminarias, de cables, grafiti, entre otros daños, por lo que se deben tomar decisiones al respecto.

Recordó que en el momento de la inscripción del Conjunto Conventual a la lista de patrimonio mundial, se estableció como plazo el mes de diciembre para informar a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre las acciones en materia de seguridad para proteger este patrimonio.

Finalmente, Ramón Celaya defendió su propuesta de colocación de estructuras metálicas, pues resaltó que que el complejo conventual tiene rejas en 80 por ciento, “ya está cercado, es decir no es algo que sea de cero, no es algo que no exista, esto ya existe, más bien estamos viendo la manera de cómo optimizar”.