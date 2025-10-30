Plantea Barrales nacionalización de la empresa Minsa; la caída del precio del maíz comenzó con el TLC, refiere

Una manera de iniciar la solución al problema de los bajos precios de garantía del maíz, el gobierno de México debe nacionalizar a la empresa Minsa, planteó Perfecto Barrales Domínguez, expresidente del Consejo Estatal del Sistema Producto Amaranto.

Expresó su solidaridad al movimiento nacional iniciado en esta semana por agricultores de diversos estados del país, en exigencia de precios de garantía del maíz justos.

Recalcó su inconformidad por el valor que se establece para este producto, de entre cinco y seis pesos por kilogramo, ya que “es injusto”, porque los únicos “que se están llevando la ganancia son los que no trabajan el campo”.

Explicó que con un kilogramo se produce alrededor de un kilo y medio de tortilla, el cual es vendido en al menos 20 pesos, pues llega a alcanzar hasta los 30 pesos en algunos lugares, es decir, “hay una diferencia muy grande” entre el pago al agricultor y el industrial.

Por ello, acentuó que el fondo del problema de la caída del precio del maíz es la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien además “privatizó” el Maíz Industrializado Conasupo, pues la empresa Minsa adquirió esos activos en 1993.

“Y ahora, la dueña de Minsa, Altagracia Gómez Sierra, es asesora de la presidenta” de México Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que hay “un conflicto de intereses tremendo, no es posible que esa empresaria sea la que realmente esté ganando”.

Ante esta situación, consideró que “sería bueno” que el gobierno federal nacionalice Minsa, pues la ganancia para las y los productores agrícolas “está en la industrialización del maíz”.

Lamentó que el maíz nativo morado es “al que menos le hacen caso en las políticas públicas”, ya que los programas federales, como los de Alimentación para el Bienestar, “no lo compran”.

Barrales Domínguez comentó que es productor de maíz nativo morado y que el año pasado lo vendió en cuatro pesos, por cada kilogramo, lo que es “algo injusto” que a este gobierno de la Cuarta Transformación no le interese este alimento auténtico, pues este país es centro de este cultivo.

“No podemos permitir que siga la importación de maíz de Estados Unidos, que además es transgénico, es lo que estamos comiendo los mexicanos, así como la comida chatarra”, subrayó.

Recalcó que se deben echar a andar las más de 20 mil tiendas de Bienestar, que antes eran de Diconsa, a fin de ofrecer productos saludables, en lugar de alentar las de una cadena comercial “que está ganando la batalla”.

Sobre las declaraciones del titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña, en las que sugiere a productores apostarle a otros cultivos más rentables porque el maíz ya no es negocio, dijo que este funcionario “no entiende lo importante” que es este cultivo para la alimentación y soberanía alimentaria.