Planes Municipales en Tlaxcala

Es necesario que los gobiernos locales no sólo cumplan con la obligación constitucional de elaborar sus Planes Municipales de Desarrollo (PMD), sino que éstos establezcan el modelo o los modelos de gobierno, así como el estilo de gestión pública que conducirá el actuar del ayuntamiento en los próximos tres años. El PDM es el documento rector de toda administración, por ende su importancia es fundamental para consolidar el desarrollo de algún municipio o al menos detener el rezago que los ha caracterizado. Un barco con destino, es más probable que llegue a buen puerto, esta es la importancia del plan.

Desde el año de 1995, el estado de Tlaxcala se conforma por 60 municipios y si consideramos esa fecha hasta la elección de 2021, prácticamente todos los municipios han tenido proceso de alternancia, cuya premisa básica es que ésta generaría mayores niveles de desarrollo, mejores gobiernos, acompañado de mejores prácticas en el ejercicio gubernamental; sin embargo, si se hiciera una revisión a fondo de los indicadores, tales como el Índice de Desarrollo Humano (IDHM), el Índice de Marginación, el de rezago social y pobreza, muy probablemente encontraríamos que las tendencias han variado muy poco, es decir, muchos de los municipios en la entidad no han modificado en esencia su nivel de desarrollo, los datos de pobreza estatal lo demuestran.

En ese sentido, podría uno preguntarse: ¿por qué a pesar de que hay alternancia y ha habido un aumento del presupuesto estatal, esto no necesariamente ha impactado en el desarrollo de los municipios, sobre todos los pobres? o ¿por qué se siguen manteniendo los mismos problemas en los ayuntamientos si hay nuevas e innovadoras prácticas que se han implementado en otros municipios fuera de la entidad y que han dado resultados favorables para el desarrollo económico, turístico, ambiental y demás? y ¿por qué ante un aumento de recursos de la Federación y que éstos permiten sumar al presupuesto municipal en la entidad, impactan muy pocos en el desarrollo de esos lugares? Si bien las respuestas se pueden hallar en las prácticas de corrupción, en los chapulines y hasta en la complicidad de los distintas legislaturas del Congreso local e incluso del gobierno estatal en turno, esto no bastaría para explicar el fenómeno secular del rezago en los municipios, las respuestas tienen otras aristas y se debería considerar que una de ellas es sin duda el impacto que tendrá el PMD en la agenda del gobierno local.

Al respecto, las experiencias indican que en la mayoría de los casos los nuevos presidentes municipales en turno cumplen con la entrega de PMD al Congreso local, pero no necesariamente lo que entregan es lo que realmente hacen durante su gestión. En más de un caso los PDM son letra muerta, en principio porque lo que les interesa es cumplir con su elaboración y que esto no obstaculice la entrega de recursos financieros, una vez que esto ocurre el documento rector termina en el cajón del escritorio. Este fenómeno es recurrente, pues al revisar los planes se puede constatar que varias de las políticas, estrategias, líneas de acción, programas y proyectos específicos fueron literalmente olvidados. Aunque en su hechura haya buenas intenciones, la ausencia en el ejercicio de gobierno llama la atención y quizás esto se explique porque el PDM no consideró varios elementos y criterios que lo harían más útil y convertirlo en el libro bajo el brazo del presidente municipal. Su as bajo la manga.

El PDM deber ser un traje a la medida del municipio y esto supone que deberá reflejar la manera en que serán abordados los diferentes problemas públicos en el espacio local, la misión, la visión serán primordiales, es decir, la esencia del quehacer gubernamental y esto deberá acompañarse de un modelo de gobierno con sus respectivas metodologías. De tal forma que el documento refleje el estilo y gestión pública que se realizará, mismos que deberán compartir todos los que conforman la administración del ayuntamiento, empezando por el presidente municipal. Aunado a lo anterior, el PDM deber considerar y en la medida de lo posible articularse con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). No es obligación que esto ocurra, pero es deseable para evitar correr por rutas paralelas con efectos negativos para la Comuna, quizás convenga identificar los puntos nodales en los que coinciden el municipio con el estado, sobre todo porque aunque nos guste o no la dependencia financiera es brutal, pues la mayoría de los ayuntamientos en la entidad tiene una bajísima recaudación fiscal. Desde luego que la mirada regional es necesaria.

Sobre el modelo de gobierno hay dos casos de éxito que se pueden complementar, la nueva gobernanza y el gobierno abierto, ambos incluyen la perspectiva de género, aunado a ello conviene construir un semáforo de seguimiento del PMD, lo que será un referente para evaluar el desempeño del ayuntamiento y de sus funcionarios. En suma, es esta primera aproximación sobre los planes municipales, es evidente que estos requieren diagnósticos, pero el documento rector no puede centrar total atención a éstos, pues muchos de los planes son excelentes diagnósticos, pero pésimos para ofrecer soluciones puntuales a los distintos problemas públicos que se presentan en la Comuna. Veremos en los próximos meses las entregas de los PMD y en ellos podemos constar si serán ejemplos de buen gobierno.