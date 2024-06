Planes de estudio de ciencias de la comunicación deben ir a la par del avance de la tecnología y de la IA: Pérez

Los profesores que se dedican día a día a la enseñanza deben entender mejor el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar su desempeño, en tanto que las instituciones de nivel superior que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación deben actualizar sus planes de estudio de manera constante para ir a la vanguardia en estos temas, afirmó el presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc), Francisco Javier Pérez Rodríguez.

En entrevista posterior a la inauguración del Encuentro Nacional Docente “Acciona” que tiene como sede las universidades del Altiplano (UDA) de Tlaxcala y de Ensenada (Baja California), explicó que este evento tiene como objetivo darle nuevas herramientas a los profesores que se dedican día a día la enseñanza.

“Estamos trabajando para ayudarles a entender mejor el uso de la tecnología, pero también de la inteligencia artificial como una herramienta que hoy en día sirve para todos los profesionales, no solamente a los profesores. Hoy en día la inteligencia artificial está requiriendo que aprendamos a usarla porque los beneficios evidentemente nos permiten ir mejorando nuestros desempeños”.

Refirió que la pandemia dejó ver la brecha que existe con lo digital y “por ello no podemos quedarnos atrás en la enseñanza y sí hay un rezago porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados e incluso los contenidos de los diseños curriculares ya también se ven rebasados con todo lo que está surgiendo tanto de aplicaciones, como de tecnología y de contenidos”.

“Entonces, tenemos que ir a la par y si bien para un diseño curricular tiene que pasar la aprobación de la autoridad educativa, ya sea federal o estatal, eso toma tiempo y no podemos decir a los chicos les voy a enseñar hoy este contenido, pero cuando terminamos el semestre ya es obsoleto porque ya surgió algo nuevo, entonces tenemos que ir con el día a día, enseñándoles las nuevas herramientas, los nuevos contenidos y que ellos también sean competitivos al momento de egresar y no salgan a buscar una nueva oportunidad donde ya lo que ellos vieron no les sirve”.

Calculó que hay más de 3 mil universidades en el país que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación y en el Coneicc participan 64 universidades que tienen sus planes acreditados, “pero sí debo decirlo que hay una cantidad impresionante de escuelas que no tienen a veces ni el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y eso demerita mucho el ejercicio de la comunicación porque no se le ha dado ese peso específico y habló también de los medios de comunicación donde a veces ni siquiera se ocupan de capacitar a sus colaboradores o ayudarles con la tecnología. Eso es un gran compromiso que tenemos”.

Aseguró que en las instituciones afiliadas se busca que no haya ese rezago, pero de manera general en el 30 por ciento de las universidades hay esta situación en cuanto a la actualización de sus planes, pero no es voluntario, sino circunstancial por los trámites que requieren hacer ante la autoridad educativa

