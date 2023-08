Piden transportistas a manifestantes dejar libres vías alternas; no participarán en la marcha de este miércoles

Organizaciones transportistas afirmaron que no participarán en la marcha social convocada para este miércoles porque sus peticiones son diferentes, pero requirieron a las y los manifestantes que dejen libres vías alternas para la circulación de unidades del servicio colectivo de pasajeros.

Hugo Salado del Razo, representante de la Coordinadora Estatal de Transporte (CET), acentuó que cada sector tiene un tema “muy diferente” a tratar con las autoridades estatales, como lo es en el caso del Sindicato de Trabajadores “7 de Mayo”, así como los familiares de víctimas del delito”.

Anotó que las organizaciones transportistas no han sido invitadas por parte de las agrupaciones y activistas convocantes, pero “¿nosotros qué vamos a tratar para que en un momento dado estemos presentes ahí?”.

Mencionó que en la ocasión en que este gremio salió a exponer su problemática “nadie se acercó, nadie nos echó la mano, dijeron que éramos gente nociva, que los choferes son groseros y muchas cosas más”.

Agregó que para participar en esa manifestación tendría que llevarse un pliego petitorio “y para eso también se necesita tiempo, porque de la noche a la mañana no vamos a elaborar un documento”.

Asimismo, Valentín Meléndez Tecuapacho, dirigente de la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala (UCET), dijo que esta confederación no participará en la marcha; sin embargo, pidió a las y los manifestantes “que dejen vías alternas para que pueda fluir el sector transporte” y no se genere caos.

Comentó que al quedar bloqueadas las vialidades, el chofer debe buscar otros caminos lo cual es causa de sanción por transitar fuera de la ruta autorizada, pues ante este tipo de circunstancias los policías “no son conscientes”, y recordó que por el cierre del paso vehicular en la movilización de la semana pasada, se aplicaron cerca de 20 infracciones equivalentes a unos 100 mil pesos, pero se pedirá su cancelación “porque no fue culpa nuestra”.

Además, reiteró que el cierre de accesos a las vías de comunicación causa pérdidas económicas de alrededor de un millón 300 mil pesos por día, en perjuicio de aproximadamente mil 300 concesionarios que tienen origen de ruta en Tlaxcala capital.

Por ello, demandó que dentro de la logística sea considerada la situación del transporte público para que la población usuaria llegue a su destino, pues hasta el momento ninguna institución ni el ayuntamiento han atendido la petición de trazar una ruta para la circulación de unidades cuando existan bloqueos de calles.

Si bien reconoció el derecho a la manifestación, recalcó que la UCET no participará en la marcha de este miércoles “porque no es nuestro sector” y por considerar que no le van a hacer el “caldo gordo” a algunos asistentes que “quieren sacar raja política”.