Piden seguridad a gobierno estatal ante ataque y amenazas por parte de sindicato que disputa obra de ampliación de la pista Tlaxcala–Puebla

En exigencia de respeto a contratos de obra pública, Arturo Saavedra, líder de la Unión de Sindicatos de Transportistas en la construcción de la ampliación de la autopista Tlaxcala–Puebla, demandó la intervención del gobierno estatal para que les brinde seguridad ante supuestos ataques y amenazas por parte de una agrupación poblana que se disputa este proyecto.

- Anuncio -

Explicó que el pasado miércoles integrantes de sindicatos foráneos fueron los autores del incendio de maquinaria pesada y llantas para bloquear esta vía de comunicación.

En rueda de prensa, aseguró que él cuenta con el contrato de obra registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el cual está rubricado por el Sindicato Nacional Renovación y Progreso.

“Porque como es un contrato grande, los estatales no tenemos la magnitud para que uno solo lo lleve”, por lo que esa organización “está juntándonos para poder hacer los trabajos”. Agregó que hay 22 agrupaciones del estado que aglutinan a cerca de 300 unidades de transporte, pero cada una es autónoma.

- Advertisement -

Hay un grupo “que nos está golpeteando; no hemos dicho nada porque no era momento, no queríamos caer en el juego de la confrontación”, aunque los actos del miércoles “nos tienen preocupados”, reveló.

Incluso, expresó que él y sus compañeros temen por su seguridad porque hubo un atentado contra su líder nacional, ya que su camioneta fue baleada el miércoles, de ahí que se han iniciado pláticas con el gobierno del estado, el cual ha sido “muy enfático en que los trabajos son para los tlaxcaltecas, no para los poblanos, en este caso, pero se quieren meter”.

Resaltó que responsabilizan a ese sindicato de las agresiones hacia ellos, el cual es liderado por Óscar N., quien es conocido por conducirse de esta manera cuando no obtiene el beneficio de contratos de manera legal. “Pareciera que es delincuencia organizada, porque atacan con armas grandes, porque así llegaron ayer, literal”.

- Advertisement -

Añadió que la camioneta de su dirigente es blindada, por lo que el resultado ya no fue fatal en contra de quien solamente visitó al estado para apoyarlos en este proyecto y para que los trabajos que se generen sean “para camioneros que estamos acá reunidos, de varios sindicatos que somos agremiados” y que están acreditados ante la Secretaría de Infraestructura (SI).

Remarcó su petición al gobierno del estado para que intervenga y los ayude con seguridad pública, a efecto de no caer en provocaciones, pues ya en otra ocasión sus adversarios incendiaron máquinas de la empresa e impidieron el arranque de la obra de ampliación de la pista.

“Pero –añadió– no solamente eso, nos mandaron a avisar, a amenazar y a extorsionar anteriormente, pidiéndonos dinero para cederles y dejarnos trabajar. Nos amenazaron también que si no accedíamos a sus peticiones, iban a quemar la maquinaria, que se iban a presentar ahí para intimidarnos, y lo hicieron”.

Anotó que en ese momento no se encontraban ahí, “porque hemos obedecido las indicaciones de nuestra gobernadora que nos pide no caer en provocaciones” ni en actos de violencia.

Comentó que este jueves asistieron a una reunión en la Secretaría de Gobierno (Segob), pero Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de esta dependencia, les ofreció que este asunto lo abordará con la gobernadora.

Abundó que en el ámbito local, Óscar N., se escuda en el Sindicato Libertad, cuyo líder “también está golpeteándonos, está amenazándonos y es lo que nosotros no vamos a permitir. Por eso es que tenemos ahorita el diálogo abierto en gobierno”.

Aseguró que por parte de las agrupaciones afines a la suya “no ha habido un solo acto de violencia” ni de bloqueo, ni toma de pistas o casetas ni del incendio de máquinas. Calculó que los hechos registrados este miércoles arrojaron daños por alrededor de 4 millones de pesos, 2 millones por cada una de las dos máquinas quemadas.

Apuntó que Óscar N., “tiene tomadas las casetas para presionar a la empresa y que le den el trabajo, pero el trabajo como tal lo tenemos jurídicamente registrado nosotros… los camioneros” de Tlaxcala.

Indicó que la obra tenía que empezar en septiembre, pero “cada que iniciamos nos mandan a gente de choque, nos mandan golpeadores y nos quiebran vidrios, nos quiebran parabrisas, atacan, como ya vieron, las máquinas hasta de la empresa, no respetan” y pretenden acaparar todos los proyectos, como sucede con el del viaducto de Santa Ana.

Mientras tanto, sobre el bloqueo de este miércoles y el incendio de maquinaria, ya se presentaron denuncias penales por parte de líderes nacionales, por el atentado contra su vida, así como por las amenazas de no permitir los trabajos e incendiar los camiones, indicó.

Manifestó que el gobierno estatal intenta solucionar este conflicto de manera pacífica, por lo que ha sugerido que se busque un acuerdo con el de Puebla “para que controle a sus sindicatos agremiados que están invadiendo nuestro territorio y que quieren venirse a posicionar”.

Junto con representantes de otros sindicatos que le acompañaron a esta conferencia, pidió el respeto a los contratos que se han ganado, pues así lo han hecho ellos con otros, incluido el que los ha amagado.