Piden prórroga para pago de transmisión de derechos a familiares de transportistas fallecidos por Covid

Ante la descapitalización de familiares de transportistas fallecidos por Covid-19, la Coordinadora Estatal de Transporte (CET) requirió al gobierno del estado ampliación del plazo para el pago de transmisiones y reexpediciones con descuento de 70 por ciento, informó Hugo Salado del Razo, representante de esta organización.

De acuerdo a la Ley de Ingresos del estado para el presente ejercicio fiscal, los concesionarios y operadores del servicio público de transporte público gozarán de una reducción en el importe de derechos por servicios prestados por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Sin embargo, Salado del Razo refirió que el plazo para cumplir con estas obligaciones con ese descuento está por concluir el día 30 de este mes, por lo que se solicitará una prórroga para el caso de transmisiones y reexpediciones.

Esta petición se realiza “por la muerte de muchos compañeros por Covid-19”; como las familias gastaron en atención médica, en la compra de tanques de oxígeno, en medicamentos y en el sepelio, se quedaron descapitalizadas”, indicó.

Por la transmisión de derechos el importe es de 40 mil pesos, por ello es que se pide la reducción de 70 por ciento, a fin de que solo se paguen cerca de 18 mil pesos, dijo.

Añadió que se quedaron “atorados” aproximadamente 40 trámites de este tipo, de ahí la insistencia de que el plazo se prolongue hasta el mes de diciembre, “para poder realizar los cambios pertinentes y para que esas familias de transportistas fallecidos no queden nuevamente desmanteladas económicamente”.

El problema –agregó es que este mes concluye el término para pagar con el descuento y hay personas a las que no les da tiempo reunir el dinero, razón por la que se plantea esta petición para poder gozar de este beneficio porque “estamos devastados económicamente; hay quienes dicen que si no conviene una concesión que se renuncie a ella, pero no es así, porque hay que enfrentar la situación y buscar la forma de una estabilidad financiera”.

Expuso que este es uno de los temas que se han puesto en la mesa de diálogo con el nuevo titular de la SMyT, al igual que el de mototaxis y el de automóviles particulares sin permiso para prestar el servicio de taxi, los cuales son abordados por personas que tienen la idea de que pertenecen a alguna plataforma digital,” además de que se han prestado para la comisión de delitos debido a la falta de regulación”.

La gente que se encuentra desempleada, no solo en Tlaxcala sino en otros estados –insistió, está realizando esta actividad ilegal, por eso estamos pugnando para que saquen de circulación a todos esos automóviles, pues ofrecer transporte de este tipo sin autorización oficial es un delito tipificado.

Resaltó que también hay camionetas que brindan servicio de turismo fuera de la normatividad y el de traslado de personal de empresas, pero en este caso más de 70 por ciento de prestadores son del estado de Puebla, ”cuando se supone que el trabajo debería quedar en tlaxcaltecas”.

Hugo Salado recalcó que hay un rezago importante en la solución a estas problemáticas, por lo que en lugar de disminuir crecen cada día ante la falta de atención adecuada.