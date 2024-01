Piden productores tlaxcaltecas respaldo de la SIA para atender las problemáticas que enfrentan

Ante la necesidad de incrementar los apoyos y mejorar las estrategias de seguridad, así como enfrentar el problema de envejecimiento en el campo y la falta de interés de los jóvenes para dedicarse a este sector, productores de diversos municipios del estado de Tlaxcala solicitaron a la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) su intervención para atender estas problemáticas.

Lo anterior, durante la presentación del programa de Asesoría y Capacitación de la dependencia orientado a productores de maíz de alto rendimiento, donde los productores se dieron cita y aprovecharon para exponer al titular de la dependencia, Rafael de la Peña Bernal, sus demandas para recibir más y mejores apoyos.

En este sentido, los productores apuntaron a la falta de apoyos, tanto federales como estatales, para quienes cuentan con la capacidad de sembrar más de 10 hectáreas, pues afirmaron que la mayoría de los programas de las dependencias se concentran en productores de menos de 4 hectáreas.

Bajo esta problemática, solicitaron a la SIA que las reglas de operación y los criterios de los apoyos y programas que brinda al campo tlaxcalteca se ampliaran para garantizar la cobertura de de productores de alto rendimiento.

Asimismo, expusieron la necesidad de que la dependencia tome el papel de ser un facilitador para los productores, a fin de que puedan acceder a oportunidades con empresas que les permita contar con el financiamiento para adquirir la maquinaria y el equipo necesario para asegurar la producción de sus tierras.

“La secretaría nos puede ayudar en ser un facilitador, conseguir con las empresas que fabrican sembradoras para poder adquirirlas, con el apoyo de la secretaría”, plantearon los productores.

Fue así como expusieron que los productores de alto rendimiento requieren del apoyo de la SIA para alcanzar financiamientos accesibles para maquinaria, equipo tecnológico y seguros de protección contra siniestros, entre otras cosas.

“Ustedes pueden ir y tocar la puerta, pueden decirnos que ya tocaron las puertas y que nos van a apoyar”, plantearon.

Financiamiento que, aclararon, debe ser accesible y de beneficio para los productores, pues comentaron que las altas tasas de interés y endeudamiento los ponen en riesgo de perder sus tierras y patrimonio; razón por la cual muchas veces se abstienen de adquirir alguno para evitar este riesgo.

De esta manera, lamentaron que muchos de los apoyos y programas de la SIA no representan un verdadero beneficio para ellos, pues por su capacidad de producción y los criterios establecidos no llegan a contar con el apoyo o este no alcanza para impactar y garantizar la producción de sus hectáreas.

Por lo que, afirmaron, en múltiples ocasiones prefieren evitar los gastos económicos y de tiempo que representa acercarse a la SIA para solicitar algún apoyo o exponer sus necesidades y, en su lugar, “mejor me dedico a mi ranchito, me subo a mi tractor y a rascarme con mis propias uñas”.

Además, aprovecharon para apuntar a la falta de estrategias de seguridad, pues afirmaron que sufren robos tanto de sus cosechas como de la infraestructura a los pozos de riego, tractores y ganado. Ante lo cual solicitaron la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para detener la delincuencia, principalmente en el municipio de Huamantla.

Finalmente, los productores temieron que la situación del campo tlaxcalteca se tornara más complicada, pues actualmente los jóvenes ya no demuestran interés por dedicarse a este sector y parten en busca de otras oportunidades; mientras que, quienes actualmente se dedican al campo, envejecen y tienen que retirarse.

En respuesta, el secretario de Impulso Agropecuario recordó que gracias a los esfuerzos de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros cada año se ha incrementado el presupuesto para el campo tlaxcalteca, por lo que este año la dependencia contará con casi 400 millones de pesos para apoyar a los productores.

Fue así como los invitó a acercarse a la dependencia, pues les aseguró que no era una pérdida de tiempo, ya que tienen el compromiso de fortalecer a los productores que trabajan sus tierras incluso al acercarlos a nichos de mercado.

“Hoy vamos a apoyar al verdadero productor, al que tiene ganas de salir adelante. Eso es lo que hemos estado haciendo y les voy a demostrar, porque es indicación de la gobernadora, vamos a alcanzar un campo totalmente productivo”.

Así, solicitó la cooperación de los productores para impulsar al campo tlaxcalteca, por lo que los invitó a participar del programa de capacitación para que alcanzaran una mayor producción a menores costos. Además, expuso que la SIA brinda apoyos de hasta el 50 por ciento para la adquisición de maquinaria.

En cuanto a la seguridad, el director de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Humberto Vega Vázquez apuntó a la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y productores para cuidar su patrimonio.