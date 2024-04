Piden pobladores de Contla que exalcalde compruebe recursos de su administración o que los devuelva para construcción de obras

Pobladores de Contla de Juan Cuamatzi advirtieron que nuevamente solicitarán al Congreso local que el expresidente municipal Miguel Muñoz Reyes demuestre la comprobación de alrededor de 50 millones de pesos o que devuelva esos recursos.

En rueda de prensa, Fabián Moreno Castillo, quien se presentó como un sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968 y vecino de este lugar, explicó que en 2019 denunció esta situación ante el Poder Legislativo, junto con otro ciudadano.

Comentó que en esa ocasión pidió la revocación de mandato del entonces alcalde, pues entre otras cosas, las cuentas públicas de 2017 y de 2018 no habían sido aprobadas por el pleno del Congreso.

Tan solo -indicó-, en el año 2017 no fue comprobada la cantidad de aproximadamente ocho millones 744 mil pesos, y en 2018 un monto de ocho millones 531 mil pesos, por lo que la suma entre ambos es de 17 millones 275 mil pesos.

Expuso que durante el mandato de Miguel Reyes no fue aprobada ninguna cuenta pública, a pesar de que el exedil sostuvo lo contrario y “dijo que la primera sí pasó, pero -enfatizó- no es cierto, aquí tengo el dictamen del Órgano de Fiscalización Superior (OFS)” que muestra que está reprobada.

Sin embargo, desde el Congreso “no hubo ninguna acción al respecto”, por lo que ante esta situación “yo quisiera comentar a todos los vecinos de Contla de Juan Cuamatzi, de Tlaxcala, de mi pueblo y de cualquier municipio, que denunciemos estos hechos”.

Consideró que si este tipo de situaciones no se reportan a las autoridades, “va a seguir la corrupción, no podemos permitir que la corrupción acabe con nuestro país”; por tanto, no descartó la posibilidad de presentar nuevamente la denuncia contra la pasada administración municipal.

Dijo que es el momento de levantar la voz y de exigir resultados, así como justicia, pues en el caso de Contla de Juan Cuamatzi “conocemos esta historia, todo mundo, y si deben un peso que lo devuelvan, pero si son 50 millones también, porque cuántas obras se pueden hacer con ese dinero”.

