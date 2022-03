Piden expertos al Congreso despenalizar el aborto sin limitar la temporalidad y con ética pública

Especialistas pidieron al Congreso local que al despenalizar la interrupción del embarazo no limite la temporalidad para realizarlo y legislar con ética pública sobre este tema, a fin de que todas las tlaxcaltecas tengan acceso a este proceso de manera segura.

En el Patio Vitral del Congreso local se desarrolló la mesa de expertas “Rumbo a la despenalización del aborto”, convocada por la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala).

Alfonso Gerardo Riva Palacio, director médico de la Fundación Marie Stopes México; hijos por elección, no por azar, avizoró que México no va a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible 2030, para que a ese año en el país no haya ningún embarazo en menores de 15 años de edad.

Puntualizó que el embarazo existe desde que el embrión se implanta dentro del útero, por lo que consideró que es bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya determinado en 2021 que no se puede “proteger la vida” a partir de la concepción, ya que la decisión es de la mujer.

“Si los hombres nos embarazáramos no estaríamos en esta discusión. Todos los embarazos tienen riesgo y una tercera parte es de alto, es decir, la paciente puede morir, lo que se puede ver en las cifras de la Organización Panamericana de la Salud… en México no se va a la mujer con derechos ni a su calidad de vida”.

Lo que ha sucedido es que en Tlaxcala, en el año 2020, la dirección general de epidemiología de la Secretaría de Salud indica que cuando empezó la pandemia, la razón de mortalidad materna que se encontraba a la mitad, se duplicó; y en 2021 se triplicó en toda la República mexicana porque dijeron que el Covid-19 no les hacía daño, pero mató tres veces más, de ahí que entre un año y otro la cifra pasó de 196 a 442.

“No se vale dejarlas morir y eso es lo que ha estado ocurriendo, porque están embarazadas, es mejor, ese es el pensamiento absurdo contra todo derecho y toda ética médica; no les dan acceso a los servicios para aborto y otras cosas, pues si lo tuvieran la mortalidad disminuiría 54 por ciento, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud”.

Dijo que el aborto se encuentra entre las cinco causas de mortalidad materna, por lo que remarcó el esta decisión de interrupción no debe recaer en el médico ni en la sociedad, sino en la mujer, de ahí que recalcó que es “legal hacerlo”, particularmente cuando la salud se encuentra en riesgo.

Sin embargo, observó que un “gran problema” es que la ley limita las semanas para la realización de este procedimiento, “porque para una mujer es lo mismo en 10, 15, 20, 35 o 40, lo que quiere es la solución a un embarazo no deseado, no planeado, o peor, forzado”.

Por ello, requirió al Poder Legislativo de Tlaxcala no poner límites porque se negaría el acceso a quienes tengan una gestación más avanzada y que se establezca en el Código Penal que el aborto estará permitido en cualquier momento.

Lo único que se tiene que aprender es –dijo- a qué se debe hacer y cómo, para que la interrupción no solo sea legal, sino necesaria y segura, a fin de no esperar a tener complicaciones ni generar esterilidad, pues hasta ahora la legislación es restrictiva.

Añadió que en todo el país se realizan cada año alrededor de un millón 26 mil interrupciones y abundó que ya no se deben practicar legrados, pero todavía se hacen porque no hay insumos ni personal preparado en las unidades médicas, ya que existen mejores métodos para efectuarlos, como lo son algunos medicamentos y la denominada aspiración manual.

Puntualizó que el aborto seguro es aquel que efectúa el personal de la salud debidamente entrenado y con los materiales recomendados por la OMS y que, por razones de salud, la interrupción es un servicio de atención médica y como tal debe ser prestado por todas las instituciones pertenecientes al sistema de salud sin excusas.

La despenalización no obliga a abortar

En tanto, el fray Julián Cruzalta Aguirre, asesor y fundador de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, realzó que Tlaxcala debe dar ese paso hacia la despenalización del aborto en este año que es de “energía femenina”.

Pero instó a deconstruir con argumentos, aunque reconoció que es un proceso largo y complicado; además acentuó que al Congreso local le corresponde discutir ideas y derechos, por lo que a esta Legislatura no le corresponde debatir si la interrupción del embarazo es pecado o no, ya que para eso están las diferentes iglesias.

“Por eso, si mezclamos todo, el aborto es una bomba”, de ahí que cada instancia hará lo que le compete. Aunque, remarcó que habría que preguntar por qué a los legisladores les da miedo abordar este tema para autorizar la despenalización y hasta cuándo hay que esperar.

Admitió que la discusión y solución a este asunto ha sido discriminatoria hacia el género femenino, por lo que invitó a buscar nuevas posibilidades en la exploración de las personas, en cuanto a lo que piensan y creen, para avanzar.

“Las mujeres no hicieron los códigos morales del embarazo ni del aborto, por lo que eso es una falta de ética, ya que ellas no fueron consultadas ni tomadas en cuenta para decidir sobre su cuerpo y que en su lugar lo haga un grupo de señores”, expresó.

Apuntó que a veces a la costumbre, ”por muy milenaria”, le falta ética, y que tampoco todo lo legal es moralista. “Por eso se debe despenalizar el aborto en Tlaxcala para armonizar lo que dice la ley con la ética, porque el Código Penal del estado no es ético”.

Lamentó que hasta ahora las mujeres sean objeto de la historia, por lo que consideró que ya es tiempo que las tlaxcaltecas sean sujetos de su propia historia, agregó el fray.

Por ello, insistió en que se deben compartir argumentos e ideas en la discusión para la legalización de la interrupción del embarazo, y conminó a esta Legislatura local a dar razones de peso a su postura para cerrar esta posibilidad.

Los valores de la ética pública son las libertades y los derechos humanos –reafirmó-, pues despenalizar no obliga a nadie a abortar, en cambio a legalizarlo obliga a todo mundo, aun cuando se esté en desacuerdo.

Por eso insistió en que las y los diputados “deben legislar con ética pública; no vamos contra los valores religiosos de nadie, mi fe no se ve dañada si otra persona decide abortar, porque no es mi problema sino el de ella”.

A su vez, Patricia López Romero, activista y acompañante de aborto seguro, añadió que es urgente la despenalización “porque están sufriendo muchas niñas, adolescentes y mujeres, la consecuencia de un Estado omiso en garantizar los derechos sexuales y reproductivos”.



Remarcó que el aborto es un derecho humano y que existen muchas herramientas para dar argumentos “necesarios, bastos y de sobra”, para su legalización, no solo en Tlaxcala sino en toda la República mexicana, incluso en América Latina y en el mundo.

Rosario Texis Zúñiga, directora del Ddeser-Tlaxcala, destacó que este es un momento importante, pues recordó que aún está pendiente la discusión y votación de la iniciativa para la despenalización, ya que solamente se le ha dado lectura, por lo que es necesario “seguir empujando” para que sea el décimo estado en lograrlo y no el último.



En tanto, la diputada local Lorena Ruíz García, quien presentó esa propuesta ante el pleno el año pasado, dijo que este es un “tema medular, polémico y queremos debatirlo”, pero que espera que en próximos días sea sometido a votación. Esta mesa fue moderada por la académica y activista feminista, Edith Salazar de Gante.