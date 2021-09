Piden intervención de Cuéllar ante Audi para que deje de usar bombas antigranizo

Miguel Ángel Hernández Montiel, dirigente de la Organización Solidaria para el Desarrollo Endógeno, pidió la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que productores de hortalizas y la empresa Audi dejen de usar bombas antigranizo y para restablecer unidades de riego agrícola, a las que solo tienen acceso “los más ricos”.

“Cuando jilotea la milpa es el momento en el que necesita más agua, pero hubo un periodo de aproximadamente un mes, entre julio y agosto, en el que se acentuó la sequía en toda la zona oriente”, expuso.

Hemos considerado -agregó- que es muy raro que mientras en lugares cercanos, como Apizaco y Xaloztoc, hay precipitaciones constantes, increíblemente en Huamantla no se registran, está a punto de llover pero no pasa nada.

La planta Audi (ubicada en San José Chiapa, Puebla, en los límites con Cuapiaxtla, Tlaxcala) tiene vehículos nuevos al aire libre,” por lo que impide las lluvias por temor a que una granizada los afecte”.

Pero también hay muchos rancheros de la región que siembran hortalizas y no les conviene un fenómeno climatológico de dimensiones mayores, por lo que ocupan el mismo mecanismo, “echan las bombas antigranizo, se abren las nubes y nos quedamos sin agua para los cultivos”, anotó.

Recordó que hace tres años los ejidos de la zona oriente realizaron un pronunciamiento en torno a Audi, “pero el secretario de Fomento Agropecuario nos canalizó con el de Desarrollo Económico y como siempre pasa, nos dieron atole con el dedo, pasó el tiempo y después ya nada más nos dieron el puro dedo porque ya no tenían atole”.

Por eso, “hacemos un llamado fuerte pero respetuoso ante la nueva gobernadora para que intervenga ante Audi y los rancheros, y para que realmente los apoyos lleguen directamente al campo”, ya que en este caso, alrededor de 80 por ciento de la superficie agrícola depende del temporal.

Aunque –reiteró-, hay poco más de 500 unidades de riego, de las cuales 60 por ciento no funciona y del 40 restante, “por lo menos 30 por ciento está en manos de los ricos y no de la gente del ejido. De Huamantla hacia Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla se ve trabajando los sistemas de riego todos los días y uno piensa, ¡qué bonita agricultura!, pero en realidad es de un sola persona, de Jonathan Bretón Galeazzi, exsecretario de Fomento Agropecuario que no entregó buenas cuentas… eso no es correcto”.

Consideró que las instituciones gubernamentales deben “voltear a ver a los campesinos más pobres”, para apoyarlos a mejorar la infraestructura de los sistemas de riego, cambiar arrancadores, bombas, tubería y transformadores.

Remarcó que este sector está convencido de que existe la posibilidad de recuperar programas para la seguridad alimentaria y que tiene interés de acoplarse a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, “pero necesitamos condiciones adecuadas”.

Los ejidatarios necesitan capacitación, implementos, caminos adecuados, bodegas para guardar cosechas y otros beneficios directos que les permitan elevar la producción, comercializar y enfrentar el impacto de fenómenos climatológicos, subrayó.