Pide SEPE al Congreso analizar el contexto educativo para aprobar el presupuesto de 2023

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández no pedirá a las y los diputados de la LXIV Legislatura aprobar sin ninguna modificación el proyecto de presupuesto 2023 planteado por el Ejecutivo local para el sector, pero sí que hagan un análisis del contexto en que se encuentra el sistema educativo estatal.

Consideró que así como está planteada, la propuesta económica atiende las necesidades de infraestructura educativa, así como los programas como el de becas para estudiantes y apoyos para las asociaciones de padres de familia, además para las universidades interculturales, entre otros rubros.

Entrevistado después del desfile celebrado este domingo para conmemorar el aniversario 112 de la Revolución mexicana en la capital tlaxcalteca, el funcionario no quiso adelantar vísperas y evitó dar a conocer el monto de los recursos contemplados que se contemplan para el sector educativo en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 que el lunes pasado entregó el Ejecutivo al Congreso local para su análisis y aprobación.

Sí reconoció que en la propuesta no se etiqueta ningún presupuesto para la entrega de uniformes escolares a alumnas y alumnos de educación básica pública, a pesar de ser una ley aprobada por el Poder Legislativo local en el año de 2017.

“En este presupuesto 2023 no se está considerando el tema de uniformes, pero se está apoyando a través de unirme único para disminuir el gasto y desmercantilizar a través del uniforme el espacio educativo”, argumentó el también titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).

De acuerdo con Meneses Hernández, en los últimos 30 años se visto un retroceso en el sector educativo local derivado de que el presupuesto estatal “fue destinado a distintos usos, no primordialmente al tema del crecimiento, ensanchamiento o consolidación del sistema educativo, de tal suerte que lo que vimos el sector educativo tuvo incluso un retroceso, por ejemplo, en cuánto a mantenimiento”.

Para el ejercicio de 2022, refirió, “todavía dependimos de ampliaciones presupuestales”, pues el gobierno Lorena Cuéllar inició el 31 de agosto “y las corridas presupuestales no se ajustaron como hubiésemos querido, sí se implementaron los programas que instruyó la gobernadora, pero no el tema presupuestal”.

–¿Les pedirán a los diputados que no muevan una coma o un peso (al proyecto de presupuesto)?—se le preguntó.

–No, es facultad de los señores y señoras diputados que no sería aquí en posición de servidor público, integrante de un gabinete constitucional no debería, pero su lo que pediría a los señores legisladores y legisladoras de manera respetuosa, es que observen el contexto presupuestal del sector educativo, eso sí me atrevo a decirlo en las facultades legales que la propia Constitución y la Ley nos otorgan, ese sí, llamado respetuoso sí, es que sea con un análisis importante.