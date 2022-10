Pide rector de la UATx a las autoridades reforzar medidas de seguridad en la entidad

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz pidió a las autoridades de todos los niveles de gobierno reforzar las medidas de seguridad para evitar hechos delictivos como el que privó la vida de un alumno de esta institución la semana pasada.

De manera particular, adelantó que solicitará la instalación de un módulo de vigilancia en la zona donde el jueves pasado se registró un intento de asalto a dos alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia –en la comunidad de Xalpatlahuaya, municipio de Huamantla–, uno de los cuales falleció.

Por ese hecho, aseguró que existe indignación entre la comunidad universitaria, “porque no pueden acontecer estos actos violentos a las afueras de la universidad, porque entonces cómo le hacemos para proteger a jóvenes y jovencitas cuando se trasladan a su escuela”.

Ante ello, la UATx “exige enérgicamente que intervengan as autoridades que deben dar seguridad al pueblo en general, todos queremos seguridad y vivir en paz para salir a las calles de manera libre, que no nos roben en la calle, que no nos asalten que no nos estén esperando afuera de los cajeros”.

- Anuncio -

Todo esto implica, observó, que el gobierno tiene que eficientar acciones de seguridad. Si bien dijo estar consciente de que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros “ha trabajado para que se contenga la violencia y todavía en Tlaxcala se pueden tener condiciones de vivir en paz, pero es necesario para los universitarios que se protejan los espacios a donde llegan a estudiar”.

El rector de la máxima casa de estudios atajó que el clima de inseguridad y violencia “sucede en todo el país. Hay un escenario de violencia y es necesario que la Federación, las entidades terminen con esta situación. Espero que no se vuelva a repetir un suceso similar, para eso vamos a pedir el módulo de seguridad justo donde sucedieron los hechos

Respecto del caso del alumno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ortiz Ortiz pidió a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, “que se averigüe y no quede impune este acto, que se digan quiénes fueron, se les procese y se haga justicia”.

- Anuncio -

Asimismo, consideró que padres y madres de familia deben acompañar a sus hijas e hijos cuando se trasladen a sus escuelas, pues observó que la UATx no tiene condiciones para dar seguridad fuera de sus instalaciones, pero, sobre todo, “no tenemos facultades” para asumir dichas acciones.