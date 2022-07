Pide MST su incorporación a mesas de seguridad; siguen robos contra el campo: DLC

Ante el problema de inseguridad que afecta al sector agropecuario, pues los robos no han frenado, el Movimiento Social por la Tierra (MST) solicitó al gobierno del estado su incorporación a las mesas para la paz, señaló Diego Lira Carrasco, dirigente de esta organización en Tlaxcala y Puebla.

Sobre la posibilidad de ingresar a la guardia rural del Ejército Mexicano para fortalecer la vigilancia en terrenos de cultivo, puntualizó que no hubo interés por parte de sus compañeros “porque la mayoría no cumple el requisito de edad, de 18 a 50 años, pues ya rebasan” este rango y solo se puede permanecer hasta los 65 si ya estaban inscritos.

Otro factor que limitó este ingreso es que en ocasiones “participamos en movilizaciones y si fuéramos sorprendidos e identificados por el Ejército seríamos consignados a un juicio marcial, pero también a un civil, por eso ya no le entraron muchos”, indicó.

Además, a diferencia de los adultos, “los jóvenes ya no están interesados en arriesgar la vida por un campo al que ya no ven costeable”, debido a que cada vez se dificulta la siembra, ya sea por fenómenos climatológicos o por cuestiones económicas, enfatizó.

Por ello, el MST solicitó a la Secretaría de Gobierno ( Segob) su inclusión a las mesas para la paz y seguridad que se realizan en cada distrito, a efecto de tener un acercamiento con las instituciones del ramo y exponer tanto propuestas como la situación que vive el sector agrícola.

Mencionó que continúan los robos en las huertas, así como el de unidades vehiculares y de maquinaria, particularmente tractores, incluso, “las tierras de labor son ocupados para desvalijar carros. La inseguridad sigue latente, no ha cambiado nada”.

Y ahora -añadió- tenemos el reciente asesinato del presidente de comunidad de Jilotepec; nos preguntamos por qué están así las cosas en el municipio de Ixtacuixtla; “es un síntoma de que el gobierno no está trabajando bien” en el tema de inseguridad.

En el caso de los robos no se ha interpuesto ninguna denuncia ante el Ministerio Público “porque no hace nada, los compañeros dicen que la misma autoridad le da licencia a los ladrones, porque es la misma banda que opera, están bien identificados, sin embargo, no los detienen”, acentuó.

Lamentó que a pesar de que hace poco más de dos meses fue nombrado un nuevo titular en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado, “las cosas continúan igual”, ya que los actos delincuenciales no se han detenido.

Apuntó que por esta razón los campesinos han dejado de organizarse para vigilar sus parcelas y propiedades, “porque si eso pasa con un presidente de comunidad, qué podemos esperar nosotros, por eso nada más tenemos comunicación dentro de en grupo de whatsapp”.

Subrayó que los agricultores tienen temor de realizar rondines, ya que se sienten inseguros tanto en el campo como en las zonas urbanas, “porque ha pasado que cualquier ciudadano es asesinado, llegan directamente a él a matarlo, sin robarle, sin agredirlo físicamente”.