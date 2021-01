Pide MST reorientar el Fondo de Obras a Municipios a infraestructura básica salud y campo

El Movimiento Social por la Tierra (MST) no descartó la realización de movilizaciones para solicitar la reorientación del Fondo de Obras y Acciones para los Municipios del Estado, a proyectos de infraestructura básica, salud, campo y Malinche.

Diego Lira Carrasco, dirigente estatal de esta organización, señaló que se hará este planteamiento, ya que para el presente año el monto aumentó a 450 millones de pesos y “se tiene conocimiento que hay municipios pequeños, tanto en población y territorio, pero con un importe mayor a los que tendrán los más grandes”.

Refirió que las y los diputados “pueden hacer un decreto”, para reorientar los recursos y distribuirlos entre obras, campo y salud; esto es, 40 por ciento para el primero de estos rubros, y el resto para los otros.

Concretamente, para que el sector agropecuario cuente con más financiamiento para la producción, pero también para que en materia ambiental se atienda el problema de plagas en el Parque Nacional Malinche, indicó.

Y –agregó– en el área médica se necesitan recursos para abastecer de medicamentos a los centros de salud, sobre todo para los que demandan pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e insuficiencia renal.

Hay personas con problemas renales que requieren de medicina especial para aumentar el número de glóbulos rojos, “pero ya no lo hay y su costo en las farmacias particulares es de dos mil 500 pesos aproximadamente”, mencionó.

“Yo no digo que no se hagan obras, pero hay que darle más atención a las básicas, como agua potable, drenaje y energía eléctrica, no a la remodelación de fachadas de las presidencias municipales”, subrayó.