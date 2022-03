Pide Lorena Cuéllar a mujeres confiar en el gobierno para denunciar a sus agresores

Ante los diversos señalamientos en contra de servidores públicos de su administración, por presuntos delitos sexuales, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reiteró que las mujeres deben tener confianza en denunciar a sus agresores para poder iniciar una investigación, pues tampoco “es justo que por comentarios se afecte” a personas.

Abordada por medios de comunicación al concluir un evento, la titular del Poder Ejecutivo local fue cuestionada sobre una acusación en contra del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, por supuesto acoso, la cual fue plasmada en una de las mamparas colocadas en la Plaza de la Constitución el pasado 8 de marzo, antes de que los contingentes que marcharon llegaran hasta este punto.

Al respecto, solo respondió: “lo que queremos es que también nos ayuden, por ejemplo, antier hubo una situación con un compañero del ITJ (Instituto Tlaxcalteca de la Juventud), es un muchacho, me comentaba, no tengo nada que esconder…”.

Pero yo sí pediría a todas las mujeres –acentuó- que es muy importante que tengan la confianza para denunciar, porque no puedo iniciar una investigación si no tengo la denuncia; les pido encarecidamente que por favor me ayuden para poder interceder y acompañar, incluso se puede hacer de manera anónima.

Sobre una presunta denuncia sobre el mismo tema, en contra del extitular del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), presentada ante la Secretaría de la Función Pública, contestó: “Ahí ya hice cambios; no hay denuncias de ningún tipo”; sin embargo, no mencionó el motivo de ese ajuste.

Añadió que, a través de la Función Pública, hace unos días acudió a escuchar testimonios sobre “el comportamiento de los compañeros, no nada más de uno, sino de varios, de compañeras también, y tratamos de hacer una investigación, no puede ser justo que una persona, nada más por un comentario se afecte su situación”.

Asimismo, la gobernadora reiteró que los canales de comunicación están abiertos para activistas, así como su solidaridad y compromiso, por lo que la titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Margarita Cisneros Tzoni, dialogó este miércoles con un grupo.

Recalcó que está convencida de trabajar para erradicar la violencia, que entiende perfectamente a las mujeres que han sido agredidas y que en su gobierno ha incluido a mujeres activistas feministas.

Antes de la entrevista, Cuéllar presidió la puesta en marcha de instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Opddhp).