Pide Lorena Cuéllar a alcaldes mostrar compromiso total con sus municipios

La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros llamó a los presidentes municipales a mostrar interés por resolver los problemas que presentan los municipios, a través de la implementación de programas que atiendan las necesidades de sus habitantes, sobre todo, de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de llevar bienestar a los ciudadanos de Tlaxcala.

Durante su mensaje en el taller “Herramientas Coneval para la planeación municipal”, organizado por la Secretaría de Bienestar estatal, destacó que uno de sus sueños es que, en 2025, la entidad alcance cobertura total en el acceso de agua y luz en los hogares; de ahí la importancia que los presidentes municipales se comprometan a trabajar en beneficio de quienes depositaron su confianza e implementar acciones concretas con base en los resultados que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Necesitamos el interés de cada presidente, necesitamos el trabajo en campo, ir a visitar todos los lugares donde hay más dolor, donde hay más pobreza, que nos hagan llegar esos resultados (gobierno), por eso este año no pudimos. Mi sueño era que este año pudiéramos lograr al 100 por ciento el beneficio para que ningún hogar tuviera falta de luz y falta de agua”, comentó.

Ante los alcaldes de San Pablo del Monte, Apizaco, Terrenate, Tetla, Santa Isabel Xiloxoxtla y San José Teacalco, entre otras autoridades municipales, pidió no perderse en el camino, cumplir sus metas, mostrar su amor por Tlaxcala y asumir sus responsabilidades, sobre todo en materia de seguridad.

“Revisaba por la mañana en la mesa de seguridad, cuántos presidentes municipales han cumplido y hay un presidente municipal que tiene cero policías. Es increíble. Todos tienen una meta y tenemos que cumplir con esta meta, porque hay presupuesto para ello, porque tenemos la obligación de dar la seguridad a la ciudadanía, porque no me pueden dejar una responsabilidad que no me corresponde”, destacó.

La titular del Ejecutivo estatal afirmó que el trabajo coordinado con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) permitió conocer cifras exactas sobre las necesidades de las familias tlaxcaltecas y actuar en consecuencia, para dar como resultado avances significativos en el combate a la pobreza, pobreza extrema, carencia alimentaria y en la cobertura de los servicios básicos de agua y luz; en la actualidad, ocho de cada 10 hogares recibe apoyos a través de los programas sociales puestos en marcha por del gobierno estatal.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Coneval en 2023, correspondientes al periodo de 2020 a 2022, Tlaxcala disminuyó 10.2 puntos porcentuales la población con carencia en alimentación, al pasar de 32.9 por ciento en 2020 a 22.7 por ciento en 2022, lo que significa que 133 mil personas superaron esta condición, que sitúa a Tlaxcala en el segundo estado con mayor avance a nivel nacional.

En este tema, enfatizó que la puesta en marcha del Banco del Alimentos el próximo año brindará atención a un mayor número de tlaxcaltecas. “Cuando yo termine, me iré satisfecha de que hayamos entrado a todos los hogares; hoy ocho de cada 10 hogares reciben un beneficio de parte del gobierno del estado”.

En el tema de pobreza, la entidad registró una disminución de 6.8 por ciento, lo que representa que 80 mil personas salieran de esta condición y en pobreza extrema, se registró una baja de tres puntos porcentuales, al pasar de 9.8 por ciento a 6.8 por ciento, beneficiando a 40 mil personas.

A través de los programas Captación del Agua y Energía para Tu Vivienda de la Secretaría del Bienestar se alcanzó bandera blanca en 35 municipios; con ello, el 99.3 por ciento de la población tlaxcalteca tiene acceso este recurso vital. Mientras, en 47 municipios hay cobertura total en el acceso de luz con la colocación de paneles solares.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, destacó que el principal objetivo de este taller es fortalecer, con información veraz y datos verificables, a los gobiernos municipales para que puedan diseñar, ejecutar y evaluar acciones que reduzcan la pobreza y mejoren el bienestar de las familias más vulnerables.

Detalló que, con el respaldo del Coneval, las nuevas administraciones municipales conocerán y podrán utilizar herramientas para lograr el desarrollo de políticas públicas eficientes y efectivas que contribuyan a la prosperidad en sus demarcaciones.

“Los invito a poner como prioridad la atención a las necesidades de las familias vulnerables, que durante muchos años han solicitado apoyo y han sido olvidadas. Escuchen con el corazón y actúen con empatía, porque en nuestras decisiones está la posibilidad de cambiar la vida de muchas familias”, refirió.

Como parte del taller “Herramientas Coneval para la Planeación Municipal”, José Nabor Cruz Marcelo, secretario Ejecutivo del Coneval, presentó la metodología y marco normativo con el que llevan a cabo la medición de la pobreza tanto a nivel nacional, estatal y municipal, y resaltó la importancia de conocer los derechos sociales que tiene la población.

Señaló que es importante que los 60 municipios se sumen a la política social del gobierno del estado desde sus responsabilidades, ya que el trabajo que emprendan se verá reflejado en las mediciones que se generarán en años próximos.

Al evento asistieron la titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez Corona; el coordinador estatal del Inegi, Carlos Manuel Lozano García; la diputada Maribel Cruz León, así como presidentes municipales y representantes de los 60 ayuntamientos.