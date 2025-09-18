Pide HOO a gobierno estatal que Plaza Bicentenario sea usada como teatro

El ex gobernador y diputado del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Ortiz Ortiz propuso al pleno del Congreso local exhortar a la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros que destine el recinto que se encuentra en el edificio de la “Plaza Bicentenario”, para el uso de teatro, a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala, ya que ese era su destino original.

En la exposición de motivos, quien impulsara esa obra en el ocaso de su mandato y que por años se mantuvo en litigio con los gobiernos del PRI, refirió que de acuerdo a datos de la Secretaría de Cultura del estado, en 2024 se realizaron 371 actividades, de las cuales por su tipología, de carácter artístico fueron 148; oficiales y sociales se registraron 109 actos; exposiciones registradas en la Sala Graciela Orozco fueron siete e igual número de talleres realizado, acciones que presuntamente beneficiaron a 61 mil 700 personas.

Abundó que el pasado 10 de abril, la titular de la Secretaría de Turismo, Karen Álvarez Villeda respondió a una serie de preguntas que realizó la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local, en la que admitió que “todo inmueble destinado a sumar en referencia a intercambio de bienes y servicios culturales y artísticos será siempre de beneficio comunitario y coadyuvante a la generación de ambientes de paz. Además, se considera que el teatro y sus variantes escénicas propician bienestar social brindando la posibilidad de emplear el tiempo libre en familia”.

Al presentar el exhorto, el legislador manifestó que, “es fundamental que la titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala, mediante acuerdo y declaratoria, destine el recinto inmerso en la Plaza Bicentenario a la función de cultura, específicamente de teatro, el cual esté a cargo de la Secretaría de Cultura del estado de Tlaxcala, toda vez que no afecta al convenio ya existente con el Instituto Politécnico Nacional. Al contrario, coadyuvará a ese mismo fin”.

Por ello, en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local, el diputado Héctor Ortiz Ortiz planteó se emita el exhorto para que “respetuosamente, la titular del Poder Ejecutivo Estatal, destine el recinto que se encuentra en el edificio de la Plaza Bicentenario, para el uso de teatro, a cargo de la Secretaría de Cultura del estado de Tlaxcala, ya que ese era su destino original”.