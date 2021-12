Pide Diócesis de Tlaxcala que vacunación contra el Covid-19 llegue a menores de edad

El coordinador de la Comisión Diocesana Covid-19, Ranulfo Rojas Bretón resaltó la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a personas adultas mayores para reforzar su protección contra la enfermedad, pero también pidió a las autoridades iniciar con los esquemas de inmunización entre la población menor de edad.

Si bien observó que la estrategia de vacunación que se lleva a cabo desde diciembre de 2020 en el país es controlada por el gobierno federal, se pronunció porque toda la población mexicana esté protegida, incluidos las niñas y los niños, pues también se han presentado casos de contagios del nuevo coronavirus en ese grupo etario.

En tanto se amplía la cobertura de vacunación contra el Covid-19 a más grupos de edad, Rojas Bretón exhortó a la población tlaxcalteca a mantener las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, pues la pandemia de Covid-19 aún continúa y con la aparición de nuevas variantes, como la ómicron.

Cabe referir que hasta ahora, la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 abarca desde personas de 15 a 17 años en adelante, así como a menores de 12 a 17 años con comorbilidades, pero la nueva variante ómicron ha afectado más a niñas y niños.

Por otro lado, Rojas Bretón informó que algunos sacerdotes de la Diócesis de Tlaxcala que no tenían el esquema completo de vacunación se contagiaron, aunque ya superaron la enfermedad sin mayor complicación.

“Hubo contagios en sectores donde todavía faltaban vacunas, pues nosotros no tuvimos la vacunación para todos, sino que nos tocó conforme al programa del gobierno federal. Insisto en no bajar la guardia, porque ya queda mucho en nuestra responsabilidad, he visto que muchos están haciendo celebraciones, fiestas y no cumplen con la normatividad. No podemos estar a que siempre haya un gobierno que esté supervisando, pues la labor es de todos”.