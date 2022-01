Pide Diócesis de Tlaxcala a la población focalizarse en cumplir medidas contra el Covid-19

El coordinador de la Comisión Diocesana Covid-19, Ranulfo Rojas Bretón exhortó a la población focalizar su atención en cumplir con las medidas preventivas para reducir el ritmo de contagios, que entrar en polémica sobre la obligación de presentar el certificado de vacunación completo contra el SARS-CoV-2 para ingresar a espacios públicos, como lo decretó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros el pasado 4 de enero.

Además, observó que la disposición no aplica para todos espacios, pues hay otros, como los templos católicos que están exentos de solicitar el documento para el ingreso de feligreses a las celebraciones litúrgicas.

“Creo que a veces podemos focalizar nuestra atención en cosas que pueden ser no tan importantes y dejamos a las importantes a un lado, me refiero concretamente a que parece que el tema hoy es si se presenta o no el certificado (Covid-19), si se amparan o no se amparan. No, el tema es el número creciente de contagios y ante ello se deben buscar medidas que ayuden a mitigar las infecciones”.