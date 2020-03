Pide CNTE a la SEPE no ser copartícipe de la “elección ilegal” convocada por el SNTE

Al permitir la asistencia “voluntaria” de personal a los planteles, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no solo pone en riesgo su salud, sino que estaría convalidando la “elección ilegal” del nuevo Comité Ejecutivo de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se realizará el próximo jueves.

Tras observar lo anterior, integrantes de diversas corrientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aglutinadas en el autodenominado Movimiento Democrático Nacional, exhortaron al titular de la SEPE, Florentino Domínguez Ordóñez, a acatar las medidas de prevención contra la pandemia del coronavirus aplicadas por el gobierno estatal y evitar cualquier actividad que implique concentración masiva de personas.

Cabe referir que ayer lunes, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez anunció la suspensión de las clases a partir de este martes en todos los niveles educativos, sin embargo, el titular del sector refirió que dicha medida solo aplicaba para la matrícula estudiantil, pues el personal debería presentarse en sus centros de trabajo, por lo menos esta semana para realizar diversas actividades, con lo cual la institución daba garantías para la celebración de las 200 asambleas electivas convocadas por el SNTE para el próximo jueves.

Sin embargo, este martes la SEPE emitió un comunicado en el que señala que “se suspenden las clases a partir de hoy 17 de marzo y hasta el 20 de abril, como medida de aislamiento preventivo y voluntario de las alumnas y alumnos tlaxcaltecas, mismo que aplicará para los trabajadores de la educación y de apoyo y asistencia, esto con la finalidad de salvaguardar su salud e integridad”.

Para Sergio Oropeza Hernández, de la corriente Sendero por la Unidad Magisterial (Suma) del CNTE, al dejar a la voluntad de los docentes y personal administrativo y de apoyo su “aislamiento” abre la posibilidad de que acudan a las asambleas electivas, cuyas sedes marcadas en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE son escuelas, espacios sindicales y de la SEPE. Es decir, estaría propiciando la celebración de actividades de concentración masivas de personas.

“Hay algo por ahí subterráneo porque el comunicado del secretario dice que la suspensión de actividades es voluntaria, no es una disposición obligada, ahí es donde nosotros vemos que es el espacio en el que el sindicato va a generar estos centros de votación y va a seguir insistiendo en que el proceso se va a llevar y que la elección será legal”.

Ante ello, pidió a Domínguez Ordóñez a cumplir con las disposiciones preventivas contra la pandemia del Covid-19 y pedir al personal que evitan a acudir a actos masivos para no poner en riesgo su salud, “pero también en el asunto de legalidad”, pues la SEPE no puede “ser copartícipe de una elección ilegal”, ya que la convocatoria emitida por el CEN del SNTE se sustenta en un reglamento que no ha recibido la toma de nota y no se ajusta a las disposiciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión el 1 de mayo de 2019.

Reconoció la sensibilidad del gobernador, pero “espero que en el caso del sindicato, no haga ningún gesto que nos permita interpretar que él desea intervenir y participar para que se consoliden los líderes corruptos”.

A su vez, Mario Abelardo Vázquez González, también integrante del CNTE, pidió al titular de la SEPE “que no engañe al gobernador y que por un estatuto sindical ponga en riesgo a los trabajadores de la educación”.