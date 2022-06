Pide CAP a la Sader agilizar la entrega de fertilizante gratuito a campesinos tlaxcaltecas

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), pidió a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) agilizar la entrega de fertilizante gratuito en el estado.

Señaló que el pasado 9 de mayo algunas organizaciones campesinas, que también son integrantes de esta confederación, se reunieron con funcionarios de la representación de la Sader en Tlaxcala y se firmó una minuta en la que se establecieron acuerdos.

El primero de los temas abordados fue el del apoyo de fertilizante, ya que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la puesta en marcha del paquete contra la inflación y la carestía, en apoyo a la economía de las familias, y se incluyó a este insumo como uno de los elementos principales para la producción de granos.

Por esta razón –indicó- se pidió a la representación de la Sader que hiciera un exhorto a sus oficinas centrales para la celeridad de los procesos de entrega en Tlaxcala, ya que el ciclo agrícola primavera-verano 2022 había iniciado y porque se habían registrado algunas lluvias que motivaron a productores a sembrar diversos cultivos.

Abundó que el martes pasado acudió nuevamente a esa dependencia y que, de manera informal, le dijeron que en 15 o 20 días más podría llegar el producto a la entidad.

Recalcó que ante el encarecimiento de fertilizante en el mercado es necesario hacer efectivo este programa lo antes posible, “porque el precio tan elevado impide comprarlo” en establecimientos particulares.

“Nos preocupa mucho que no se ponga atención en el tema de la distribución del fertilizante gratuito… aunque en Tlaxcala no ha llovido mucho” y todavía se puede esperar unos días más, la entrega no puede rezagarse un periodo mayor, señaló.

En cuanto a otros puntos establecidos en la minuta, señaló que tampoco se ha tenido respuesta por parte de la Sader, sobre todo al de la petición de incorporación de nuevos productores al padrón de beneficiarios de programas y apoyos.

Remarcó que este trabajo es relevante porque la situación de la tenencia de la tierra en Tlaxcala ha registrado cambios significativos, debido a la venta de predios y a la sucesión por fallecimiento del titular, entre otras causas.

Anotó que una de las demandas que fueron asentadas y que a la fecha no ha sido atendida, pese a la importancia que tiene, es la de apoyo en asesoría y acompañamiento técnico de agricultores interesados en mejorar las condiciones de producción.