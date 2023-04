Pide Caballero beneficio de la duda al proyecto Autotren Tlaxcala; traerá modernidad

El presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes de la LXIV Legislatura local, Jorge Caballero Román pidió a la sociedad y a los actores políticos otorgar “el beneficio de la duda” al proyecto Autotren Tlaxcala, el cual, dijo, tiene como objetivo optimizar el traslado de la población a través de un sistema de transporte público sustentable.

Argumentó que se trata de un proyecto que será edificado con capital privado y está compuesto de tres etapas que comunicarán toda la zona conurbada de la ciudad capital, Chiautempan y posteriormente universidades.

“Hay que ser optimistas, porque no empezar con esto y ver cómo va funcionando; que se otorgue el beneficio de la duda y no ser tan destructivos, no ser cizañeros, porque hay personas que tal parece que quieren que Tlaxcala se quede estancado y no haya temas y acciones de avance como este proyecto magno”.