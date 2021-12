Pide APEI al Congreso partida para crear el Sistema Estatal de Estancias Infantiles en 2022

La Asociación de Profesionistas de Estancias Infantiles (APEI) refrendó su petición al Congreso local para que en el Presupuesto de Egresos del estado del ejercicio 2022 etiqueten recursos para la creación del Sistema Estatal de Educación Inicial, a fin de subsanar el déficit que existe en la atención a la primera infancia.

De acuerdo con María del Rocío Sánchez Figueroa, integrante de esta agrupación, se requiere de alrededor de 6 mil 600 pesos por menor a atender, pues para la prestación del servicio se requiere de cubrir pagos por permisos de protección civil, las capacitaciones, las licencias, el uso de suelo y los insumos de la canasta básica para seguir proporcionando alimentación a los menores inscritos.

Sin embargo, “estamos conscientes de que puede haber mesas de trabajo (con los diputados) para analizar cómo subsanar esos gastos. Por eso estamos pidiendo, en este caso a las comisiones de Educación y de Finanzas del Congreso local, que nos den audiencia para analizar todas estas situaciones”, apuntó.

Recordó que en la administración federal anterior, la atención a la primera infancia se realizaba a través del Programa Estancias Infantiles que operaba la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero con la desaparición de esta dependencia en el actual gobierno, también se canceló el esquema.

Hasta entonces operaban 233 estancias en la entidad y actualmente, el servicio en la entidad lo prestan 59 estancias infantiles, de las que 29 que operan en 16 municipios forman parte de la APEI, donde atienden a menores de tres meses a seis años de edad, incluyendo a pequeños con discapacidad, comentó Sánchez Figueroa.

Indicó que estos espacios “sobreviven” con los pagos que hacen los padres de familia, de ahí que en caso de que el Congreso local destine un presupuesto para la creación del Sistema Estatal de Estancias Infantiles “también garantizarán la operatividad de las 59 estancias infantiles que actualmente prestan el servicio en el estado”.

“Cabe mencionar que muchos pequeños no están acudiendo a las estancias infantiles por las condiciones económicas, solamente acuden hijos de padres trabajadores que requieren apoyo en el cuidado de sus hijos, pero hay que tener presente que son muchos más que no pueden llegar a estos lugares para que no hay forma de cubrir los gastos”, apuntó.