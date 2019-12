PEST buscará hacer realidad la creación de la Fiscalía General del Estado: Vera

La nueva coordinadora de la bancada del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), Luz Vera Díaz confió en que durante el segundo periodo ordinario de sesiones, el pleno apruebe la reforma constitucional para crear la Fiscalía General de Justicia del estado como un órgano autónomo sin dependencia del Ejecutivo estatal.

La legisladora recordó que desde principios de este año presentó al pleno dicha propuesta, la cual busca que la entidad cuente con un órgano de procuración de justicia autónomo. A esa propuesta han existido otras en el mismo sentido de diversos congresistas, pero a la fecha no ha sido dictaminada.

La legisladora reiteró que la iniciativa pretende atender el rezago que existe en Tlaxcala respecto a la armonización de la Carta Magna con la Constitución local, y transitar a un nuevo esquema que sustente y dé forma a una Fiscalía del Estado, “no solo autónoma, sino también veraz, eficiente, eficaz y legítima”.

Agregó que la necesidad de contar con una entidad autónoma en materia de procuración de justicia, es con el propósito de atender el ambiente de violencia social, impunidad, inseguridad pública e incremento de los delitos de alto impacto que afectan al estado.

Insistió que la propuesta busca que Tlaxcala cuente con un sistema eficaz que garantice la función sustantiva investigadora y persecutoria de los delitos, acompañada de un proceso de designación de su titular, transparente, incluyente, democrático, con la participación efectiva de la sociedad civil y que garantice la llegada de un perfil profesional idóneo.

En su momento, el diputado de Morena, Víctor Manuel Báez López también hizo una propuesta de reforma constitucional para impulsar la creación de la Fiscalía General del Estado, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia, como un organismo autónomo a cualquiera de los poderes y que la designación del titular de la misma sea a través de un proceso abierto de oposición.

La idea del morenista es que la Fiscalía General del Estado sea un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la investigación de los delitos y esclarecimiento de los hechos, otorgará una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de Derecho; procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar, los derechos de verdad, con reparación integral y de no repetición de la víctimas u ofendidos, en particular y de la sociedad en general.

Sin embargo, a decir de la coordinadora de la bancada del PEST que no han existido los consensos para llevar a cabo esta reforma constitucional, lo cual espera que se alcance en el nuevo periodo de sesiones que iniciará el próximo 15 de enero.